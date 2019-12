Top foto 2019: Budoucí prezidentka Čaputová i etiopští farmáři očima Milana Bureše

Fotograf Milan Bureš, který pracuje mimo jiné pro Hospodářské noviny, magazín Ego! a týdeník Respekt, vybírá v sedmém dílu seriálu Top foto své nejzajímavější snímky letošního roku. Najdete na nich slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou, vězně z plzeňských Borů i děti s poruchou autistického spektra.

(7. díl seriálu) - "Fotografie, které jsem vybral pro tento seriál, vznikly během reportáží, na nichž jsem měl možnost v roce 2019 pracovat," říká fotograf Milan Bureš. Která pro něj byla nejzajímavější a na kterou nejvíce vzpomíná? "Vybrat jednu by bylo velice těžké," vysvětluje. "Na každém místě jsem se setkal s jedinečnými osudy a příběhy lidí, at' už se jednalo o drobné živnostníky, Romy z brněnského "Bronxu", etiopské farmáře, vězně z plzeňských Borů, nebo Zuzanu Čaputovou na cestě do prezidentského úřadu na Slovensku."

Velmi silně na něj zapůsobily také příběhy rodin s dětmi s poruchou autistického spektra, se kterými se setkal jako kameraman během natáčení pro spolek Děti úplňku.

O autorovi

Milan Bureš (33) je fotograf a kameraman, s jehož prací se můžete setkat v titulech vydavatelství Economia, ale i v dalších médiích, včetně prestižního deníku New York Times.

