Fráze je metaforou hloupých, říkával fotograf a aforista Otakar Matušek

Město Jaroměř na Náchodsku nechá odstranit kontroverzní sochu rudoarmějce se samopalem, která od roku 1981 stojí jako hlavní monument v památníku obětem válek v Albieriho ulici u divadla. Ve středu o tom rozhodli zastupitelé města. Třímetrová socha by měla z památníku zmizet do konce roku, město ji zřejmě přestěhuje do pevnosti Josefov. Uvedla to dnešní Mladá fronta Dnes v příloze pro Královéhradecký kraj.

Po ruském vpádu na Ukrajinu se ozvaly knihovnice Jana Žárská a psycholožka Michaela Peterková, které otevřeným dopisem vyzvaly zastupitele, aby sochu nechali přemístit. Argumentovaly, že jde o pomník sovětské okupace z časů normalizace. Dopis podepsalo na 120 lidí. "Je pro mě bolestné vidět, že tady v Jaroměři stále máme symbol vojáka se zbraní," uvedla Žárská. Připomněla, že se socha odhalovala den před výročím Velké říjnové socialistické revoluce. Pro odstěhování sochy, kterou vytvořil již zemřelý akademický sochař Ladislav Zemánek, hlasovalo 15 politiků, jeden byl proti a čtyři se zdrželi.