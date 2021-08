Poetický minimalismus: Fotky, které vypráví o touhách zapadajících se sluncem

Kouzlo minimalistické fotografie je v tom, že na první pohled toho zobrazuje málo, ale zároveň dokáže říct velice mnoho. Přesně takové jsou snímky, které nyní vystavuje fotograf Oto Sládek v Bratislavě na výstavě Jeden... nádech. Jejich kouzlo ještě zvýrazňují krátké poetické texty, které každý fotografický obraz doprovázejí.

Oto Sládek (* 1972) je fotograf, kybernetik, básník a cestovatel, který žije v Pardubicích. Zaměřuje se na minimalismus a kontemplativní fotografii s občasnými přesahy do dalších směrů, například do street fotografie.

Díky své profesi hodně cestuje, zejména po severní polokouli, a také se dostává na nejrůznější místa, od pouště a tundry přes industriální objekty až po galerie. Snímky vždy kombinuje s krátkým poetickým textem. "Inspirací je mu toulání, tak trochu 'ukradené' chvilky, kdy může přepnout na téměř podprahové vnímání světa a struktur okolo nás," říká Ivo Žídek, kurátor Sládkovy výstavy Jeden… nádech ve Středoevropském domě fotografie v Bratislavě.

"Ve své tvorbě cíleně hledá linky a průsečíky, které zvou diváka do světa zdánlivé jednoduchosti. Snímky ovšem vyjadřují cosi více než minimalistickou konstrukci. Pozorovateli nabízí svět obrazů, které jsou navzdory jejich jednoduchosti vyplněné příběhy," přibližuje Sládkovu práci Žídek. "Lehce přebarvené scény v sobě skrývají cosi tajemně poetického," dodává.

Oto Sládek byl v dětství ovlivněn hlavně slavným českým fotografem Josefem Sudkem. "Tento otisk minulosti však přetavuje a do jisté míry tak vytváří jakýsi nový směr, který by se dal nazvat poetickým minimalismem," konstatuje kurátor Žídek. "Svoji roli sehrává i skutečnost, že autorova profese kybernetika mu umožňuje nahlížet do světa analýzy i abstrakce. Svým specifickým pohledem na svět tak boří konvenční přístup k minimalistické fotografii a nastoluje nový směr ve vnímání jednoduchosti reality." Za svoje současné fotografické vzory označuje Oto Sládek především Jaye Maisela, Vladimíra Birguse a Radka Kalhouse. Z historických pak zejména Jaromíra Funkeho.

O výstavě:

Oto Sládek: Jeden… nádech | Just One Breath. Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, výstava trvá do 31. srpna. Kurátorem výstavy je Ivo Žídek. Veškeré příjmy a další podpora z tvorby jsou věnovány na konto Mobilního hospicu Ondrášek, www.mhondrasek.cz.