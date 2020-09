Chytilová, Šmok, Faltýnková. Osobnosti na netradičních rodinných portrétech

Foto

Fotograf Slovenské nové vlny Vasil Stanko vystavuje v pražské Leica Gallery až do konce září velmi netradiční rodinné portréty známých osobností českého filmu, umění nebo například architektury. Jeho snímky jsou fotografovány přes soustavu zrcadel, a připomínají tak třeba díla surrealistů.

Koronavirová doba výtvarným a fotografickým výstavám příliš nepřeje, ale přesto se určitě vyplatí zastavit se v pražské Leica Gallery, kde právě probíhá výstava slovenského fotografa Vasila Stanka.

Jeho cyklus Rodinný portrét zachycuje řadu známých osobností s rodinami: například režisérku Věru Chytilovou, kameramana Miroslava Ondříčka, architekta Vladimíra Miluniče nebo modelku Petru Faltýnkovou. Dělá to ovšem velmi netradiční formou - kompozice figur je snímána pohledem přes konstrukci zrcadel, čímž vzniká iluze jiného, převráceného prostoru.

"Vasil Stanko dává svou důkladně připravovanou výstavní kolekcí najevo, že umění se dosud nezříká vyjadřování příběhů v klasickém žánru skupinového portrétu," konstatuje kurátor výstavy Josef Moucha. "Nejedná se o nahodilé improvizace nebo o zachycování samovolně nastalých situací. Vasil Stanko upřednostňuje cílevědomé utváření děl. Ve spolupráci s fotografovanými organizuje živé obrazy, jejichž odlesky v soustavě zrcadel zachycuje." Stankovým záměrem přitom podle kurátora nejsou samotné optické efekty - jde o dosažení co nejkreativnějšího výsledku.

"Rodina je Vasilem Stankem chápána jakožto soudržný kolektiv zastávající roli základu širšího společenství. V tomto ohledu získával jeho fotografický projekt v průběhu let na sociální závažnosti. Zahrnuje portréty osobností z oborů kinematografie, architektury, politiky, školství, zdravotnictví, sportu, podnikání a podobně. Pro autora ale nejsou inspirací ani tak profese modelů a s nimi spjaté souvislosti, jako spíše psychologická stránka realizací: motivací se mu stává hlavně zájem fotografovaných otevřít se performanci coby předpokladu zobrazení vznikajícího bez přílišné sebekontroly," uvádí kurátor výstavy.

O autorovi fotografií

Vasil Stanko se narodil 17. března 1962 v Novém Mestě nad Váhom na Slovensku. V letech 1977-1981 studoval na střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě a pak do roku 1987 fotografii u profesora Jána Šmoka na pražské FAMU. Fotografuje akty a figurální kompozice. Patří do skupiny fotografů označované jako Slovenská nová vlna spolu s Tono Stanem, Rudo Prekopem, Kamilem Vargou, Miro Švolíkem a Peterem Župníkem, kteří v první polovině 80. let bourali zaběhnutá klišé inscenované fotografie.

Fotografické obrazy Vasila Stanka jsou plné erotismu, ale i archetypální úzkosti. Temné prostory prázdných továrních hal, opuštěných půd či zdevastovaných divadelních sálů osazuje figurální stafáží, ze které důmyslně komponuje fantaskní prostorové obrazce.

Komplikovanost a spektakularita snímků u Vasila Stanka v průběhu devadesátých let narůstá. Svou okázalostí evokují díla surrealistů, čerpající rovněž z oblasti snů nebo kolektivního nevědomí. Od roku 2000 fotografie ozvláštňuje barvou nebo stereoskopickým efektem po nasazení 3D brýlí. Žije a tvoří v Praze.

O výstavě

Vasil Stanko: Rodinný portrét. Od 11. září do 1. října, Leica Gallery Praha. Kurátorem výstavy je Josef Moucha. Komentovaná prohlídka za účasti autora 24. září v 18 hodin.