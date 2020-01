Zimní fotky z letního ráje: Tak to vypadá u moře, když jsou všichni na horách

Foto: Tomáš Vocelka

V létě je na plážích ve španělském letovisku Calpe hlava na hlavě. Ale jak to tam vypadá teď, uprostřed zimy? Je tam ještě větší klid, než by si člověk dokázal představit. Prázdné promenády, pusté písečné pláže, do kterých se jen občas otisknou stopy člověka. Pojďte se podívat do města, které je v zimě tréninkovým rájem profesionálních cyklistů ze stáje Deceuninck - Quick-Step.

Zavítat do přímořského letoviska v zimě není úplně obvyklé, většina lidí v té době totiž nemyslí na vlny a pláže, ale na bílé sjezdovky. Jednou z mála výjimek jsou cyklisté, kteří využívají mírné středomořské zimy pro trénink před sezonou. Calpe je oblíbeným tréninkovým místem profesionální stáje Deceuninck - Quick-Step, za kterou jezdí i český závodník Zdeněk Štybar. Právě v Calpe se také odehrála oficiální prezentace týmu před sezonou, které se účastnili novináři z celého světa. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak to v zimě vypadá ve třicetitisícovém městě plném hotelů a obytných komplexů, které vzniklo hlavně proto, aby si tam lidé jezdili užít léto.