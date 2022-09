Portréty britského smutku. Lidé, kteří přišli vzdát hold Alžbětě II., očima fotografa

K tomu, aby fotograf pořídil skvělé snímky, nemusí nutně stát na tom nejlepším možném místě. Pokud má nápad a umí události vidět neotřelým způsobem, může působivé záběry pořídit třeba i tam, kde je jen omezený a nepříliš atraktivní výhled na frontu lidí. Dokazuje to série fotoreportéra Carlose Barrii. Zachytil portréty těch, kteří přišli vzdát hold zesnulé britské královně.

Smrt královny Alžběty II. přilákala lidi z celé Británie i ze světa, aby se postavili do fronty v ulicích Londýna a poklonili se u její rakve. Fotoreportér agentury Reuters Carlos Barria zachytil v působivé sérii portrétů tváře některých z nich.

Ve frontě stál mimo jiné i čtyřiapadesátiletý Martin Jervis ze Suffolku, který dříve působil jako voják v britském námořnictvu. Ještě před ním bylo několik dlouhých hodin čekání. "Byla mou šéfkou 24 let. Ta hrdost, úcta a odpovědnost, které cítím, nikdy nezmizí," řekl fotografovi.

Šestapadesátiletá Londýňanka Cordelia Strongeová byla ve frontě s příbuznými, kteří za ní přijeli ze Sierry Leone. "Vždycky tady byla, už od našeho dětství. Sierra Leone, odkud pocházím, byla kolonií pod britským impériem, takže královna pro nás hodně znamená," uvedla.

Přišli i mladší lidé, kteří si nechtěli nechat ujít událost, která se zapíše do dějin. "Už nikdy nebudu součástí něčeho takového," myslí si pětadvacetiletá studentka medicíny Jane Ganeshalingamová, která stála ve frontě se svou matkou. Její nejranější vzpomínka z dětství je prý také spjata s královnou. V době, kdy se slavily vladařčiny narozeniny, dostala Ganeshalingamová ve škole záložku do knihy a pamatuje si to dodnes.

Dvaačtyřicetiletý reverend Paul Roberts, vikář anglikánské církve z Herefordshiru v západní Anglii, ve smutečním zástupu reprezentoval svou farnost. "Cítím se velmi hrdý, oči celého světa jsou upřeny na nás a ve frontě s námi stojí lidé z celého světa ," řekl.