Foto: Brno rozzářily gigantické modely Slunce, Měsíce, Marsu a Země

Do brněnského parku Kraví hora míří tisíce lidí, aby si během Festivalu planet prohlédly obrovské nafukovací modely Slunce, Země, Marsu a Měsíce, které za tmy svítí. Akce pořádaná studiem Visualove společně s Hvězdárnou a planetáriem Brno potrvá do čtvrtka 11. srpna. Modely jsou nafouknuté za příznivého počasí od 14 hodin do půl dvanácté v noci.

Na vzhledu obřích modelů pro brněnskou hvězdárnu spolupracovalo kreativní studio Visualove se společností Kubíček Visionair. "Poprvé jsme spolu s Visualove připravovali velký desetimetrový model Měsíce k příležitosti 50. výročí přistání na Měsíci. Díky tomuto projektu odstartovala i spolupráce s brněnskou hvězdárnou a planetáriem. Na zevnitř prosvětlený Měsíc se v roce 2019 za jediný víkend přišlo podívat kolem osmi tisíc lidí," uvedla Petra Hájková z Kubíček Visionair. Od té doby firma každý rok ušila pro hvězdárnu jedno nové vesmírné těleso. V roce 2020 to byl model Země, vloni model Marsu a letos model Slunce, který vznikl díky záběrům z vesmírné observatoře Solar Dynamics Observatory. Jeho sestavení trvalo osm dnů, z toho šest dní model šila jedna švadlena. Podle Hájkové vesmírná tělesa nejčastěji poptávají vedle hvězdáren i muzea, školy nebo pořadatelé festivalů, jako například britský festival světla Leonardslee Illuminated. Nejčastěji poptávanou planetou je Země. Desetimetrové Slunce vystavila hvězdárna na Kraví hoře poprvé při první části letošního festivalu, od 11. do 17. července. "Odhadujeme, že se na Heliosféru přišlo podívat okolo 30 tisíc návštěvníků," ředitel hvězdárny Jiří Dušek. Nyní (tedy od 4. do 11. srpna) jsou na Kraví Hoře poprvé k vidění všechna čtyři vesmírná tělesa pohromadě. Pro návštěvníky parku je v druhé části festivalu před budovou hvězdárny připravená i nanostruktura Sluneční soustavy a výstava Jeho jasnost Slunce. Vstup na venkovní akce je zdarma, doprovodný program v digitáriu hvězdárny je placený.