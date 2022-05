Foto: Davy turistů zpět v Praze. A s nimi nafukovací panny, pivní klání i trdelníky

Není to tak dávno, co si někteří lidé v Praze stýskali, že město je kvůli pandemii prázdné a bez života. Teď jsou turisté zpět a můžete naopak zaslechnout větu: Jestli to za té pandemie nakonec nebylo lepší? Praha ožila. Když je hezky, Karlův most bývá naplněný davy. V koši pod mosteckou věží se válí nafukovací panna a pod orlojem potkáte třeba Sněhuráka a sedm trpaslíků na rozlučce se svobodou.

Doba, kdy po Karlově mostě před polednem probíhal osamělý běžec a potkával se tam s paní venčící psa, je pryč. Praha turistická opět procitla. Zejména za hezkých slunečných dnů nebo o víkendech je v historickém centru podobně plno jako v dobách před pandemií. Pro mnoho lidí závislých na turistickém ruchu je to po dlouhé době strádání dobrá zpráva. Z návštěvníků města, kteří si po dvou chudých letech opět užívají cestování, vyzařuje pohoda. Covid je zapomenut, ale bledý portrét Vladimira Putina zírající z Lennonovy zdi na Kampě připomíná, že zatímco jedna pohroma odešla, další hned nastoupila na její místo. Návrat turistů jsme s fotoaparátem v ruce zaznamenávali několik dní. S turisty se samozřejmě vrátily také věci, které město znalo už z dřívějška. Třeba skupiny mladíků loučících se se svobodou, které přilákalo české moře (piva), mohutné elektrické trojkolky proplétající se mezi lidmi v historických uličkách nebo pivní šlapací lodě, které navázaly na pivní kola, vykázaná z ulic města. Jak dnes vypadá Praha turistická, město plné magie, malebných uliček, trdelníků a nečekaných výjevů, se můžete podívat ve fotogalerii. Mimochodem, vše je vyfotografováno typicky turistickou technikou. Snímky byly pořízeny pomocí mobilních telefonů Samsung Galaxy S20 FE, Xiaomi 12 Pro, malým kompaktním fotoaparátem Sony RX100 III a lehkou bezzrcadlovkou s menším snímačem formátu Micro 4/3 Panasonic Lumix GX8.