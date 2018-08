Z fotoalba bratří Wrightů. Unikátní snímky průkopníků letectví, kteří skvěle fotili

Podívejte se na svět očima průkopníků letectví bratrů Wrightových. Všechno kolem sebe totiž pečlivě fotili. Od letadel až po sestru, které nemohli odpustit, že se v 52 letech vdala za dávnou školní lásku.

Letos to bude 115 let, co Orville Wright postavil na pláži Kitty Hawk svůj fotoaparát a poprosil přítele, ať zmáčkne spoušť, až bude letoun Flyer ve vzduchu. Právě tak vznikl legendární snímek, který zachycuje první let řiditelného motorového letadla na světě.

Negativ tohoto jedinečného momentu je jedním ze stovek dalších, které patří do rodinného fotoarchivu leteckých průkopníků Orvilla a Wilbura Wrightových. Díky knihovně amerického Kongresu do něj můžeme nahlédnout.

Když se snímky ze sbírky negativů Orvilla a Wilbura Wrightových seřadí za sebe podle data vzniku, otevírá se před pozorovatelem neobvyklý a velmi osobní záznam toho, jak se rodilo moderní letectví. Od okamžiků, kdy bratři pracují v dílně svého cyklistického obchodu, přes první pokusy s kluzáky na pláži Kitty Hawk až po triumfální úspěch, kterým byl první motorový let stroje Flyer, který se od země odlepil 17. prosince 1903.

Kromě toho, že bratři zkonstruovali první funkční motorové letadlo, byli i velmi schopní fotografové. A pečlivě dokumentovali nejen své pokroky v létání, ale také život kolem sebe.

Na jejich snímcích si tak můžeme prohlédnout jejich cyklistickou dílnu, dům, ve kterém žili, boudu, ve které bydleli během leteckých pokusů na pláži Kitty Hawk. Fotili ovšem i železniční nehodu, u které se náhodou naskytli, nebo místní záplavy.

A portrétovali také své sourozence. Třeba sestru Katharine, která se jako patnáctiletá dívka ujala starosti o domácnost krátce po úmrtí jejich matky. V podstatě žila jen pro otce a bratry až do svých 52 let, kdy se konečně vdala za lásku ze školních let.

Orville, který byl na ní velmi závislý, jí to nikdy nemohl zapomenout. Na její svatbu nepřišel a dva roky se s Katharine nebavil - svůj postoj změnil až v okamžiku, kdy dva roky po svatbě umírala.

Unikátní snímky průkopníků letectví naštěstí nezapadly a nezmizely. Momentálně je má ve sbírkách knihovna amerického Kongresu, která je nechala zdigitalizovat, a jsou nyní veřejně přístupné na jejím webu v rámci kolekce nazvané Wright Brothers Negatives.

"Mezi materiály, které získala Knihovna Kongresu (Library of Congress), je 300 negativů na skleněných deskách a dva filmové negativy. Většinu z nich pořídili sami bratři Wrightové mezi lety 1897 a 1928. Zhruba 200 snímků dokumentuje jejich letecké úspěchy i nezdary. Kolekce je unikátním obrazovým záznamem jejich životů a práce," píše se na stránkách knihovny.