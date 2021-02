Fotky přírody, které okouzlí i dojmou. Je mezi nimi i umírající nosorožec Súdán

Foto: Ami Vitale, Wildlife Photographer of the Year

Prestižní celosvětová soutěž fotografů přírody Wildlife Photographer of the Year vyhlásila ceny diváků a uzavřela tak ročník 2020. Mezi pěti snímky, které nejvíce zaujaly veřejnost, je i snímek umírajícího bílého nosorožce Súdána, kterého mnoho Čechů zná ze zoo ve Dvoře Králové. Zvítězila fotografie požáru australské buše.

Soutěž Wildlife Photographer of the Year organizuje známé londýnské Přírodopisné muzeum (Natural History Museum) a právě uzavřený ročník byl již 56. v pořadí. Porota hodnotila bezmála 50 tisíc snímků z celého světa. Vítězové byli oznámeni v říjnu 2020, cena veřejnosti byla zveřejněna nyní.

Diváci vybírali své favority z pětadvaceti snímků, které navrhlo Přírodopisné muzeum. Snímky ze soutěže včetně vítězů ceny veřejnosti by měly být k vidění v prostorách muzea, až to dovolí protipandemická opatření. Výstava by měla být nainstalována nejméně do 21. srpna 2021.

Snímek, který diváky nejvíce zaujal, pořídil Robert Irwin a zachycuje požár australské buše, který má souvislost s globálními změnami klimatu. Získal v celosvětové anketě přes 55 tisíc hlasů. Fotografie je pořízena z dronu. "Když jsem uviděl na horizontu kouř, věděl jsem, že je to unikátní příležitost. Okamžitě jsem zprovoznil dron a navedl ho nad oblast požáru. Věděl jsem, že baterie už jsou téměř vybité, a tak jsem musel jednat rychle," popisuje situaci autor snímku. Podle něj by fotografie měla lidstvu připomenout, jako velkou zodpovědnost má za stav planety.

Mezi pěti záběry, které nejvíce oslovily diváky po celém světě, je také smutný pohled na poslední chvíle bílého nosorožce Súdána, který zachytila fotografka Ami Vitale.

Na snímku ošetřovatel Joseph Wachira utěšuje umírajícího Súdána, posledního samce nosorožce severního, který zůstal na planetě. Fotografie vznikla jen pár okamžiků předtím, než nosorožec zemřel. Trpěl komplikacemi souvisejícími s věkem a zemřel obklopený lidmi, kteří se o něj starali. "S každým vyhynutím trpíme i my. Jsme součástí přírody a musíme chápat, že při její záchraně jde ve skutečnosti o záchranu nás samých. Doufám, že Súdánův osud lidstvo probudí, aby si tuto realitu uvědomilo," říká fotografka.

Sudán přišel na svět v roce 1973 v súdánském Shambe a zemřel 19. března 2018 v keňské rezervaci Ol Pejeta. Do Československa byl převezen v roce 1975 spolu se samcem Saútem a samicemi Nesárí, Núrí, Nolou a Nádí. Česká veřejnost jej znala ze zoo ve Dvoře Králové. Do Afriky se vrátil v roce 2009, cílem byla snaha o rozmnožení vymírajícího druhu. Snaha o přirozenou reprodukci však nebyla úspěšná.