Krása detailů i malebné krajiny. Digitální fotoklub Fotíš-fotím vybíral nejlepší fotky roku

před 1 hodinou

Výběrová fotografická komunita Fotím-fotíš, která sdružuje na sociální síti Google plus na dvě stovky zkušených fotografů, vybírala už podruhé své fotky roku. Najdou se mezi nimi poetické detaily, makrofotografie z hmyzí říše i zajímavé krajiny.

Komunita Fotím-fotíš na Google plus funguje v podstatě jako digitální fotoklub. „Soutěž proběhla už podruhé a byl o ni zájem, každý fotograf se rád pochlubí, co se mu podařilo a na co je pyšný,“ říká správce komunity Karel Zybal.

Co má podle něj deset vybraných fotografií společného? „Většinou jsou to snímky, které fotografa stály nemalé úsilí, popřípadě vznikly za přispění velkého štěstí a fotografovy pohotovosti,“ říká. V hodnocení rozhodoval počet bodů od ostatních členů komunity, komentáře pod fotografiemi a poslední slovo měl správce.

Komunita, se kterou rubrika Foto na Aktuálně.cz spolupracuje, se chce letos dále rozvíjet. „Neočekávám další stovku členů, spíše příchod kvalitních fotografů, kteří se o nás dozvídají jak z internetu, tak od lidí, kteří už členy jsou,“ říká Karel Zybal. „Chtěl bych, aby se tu objevovalo více blogů, a nedávno jsem přijal pár lidí, kteří mají hodně blízko k novinkám na našem trhu, takže se nechám překvapit, co z toho vzejde. Snažíme se komunitu průběžně upravovat a vycházet vstříc lidem s dobrými nápady. Škoda že Google+ nám to komplikuje a jeho novinky přinášejí dost omezení – naposled to byla třeba ztráta možnosti zvětšit si fotografie a pořádně si vychutnat jejich krásu na monitoru. Připadá nám, že Google spíše upřednostňuje mobilisty a tabletáře,“ říká správce.

autor: Tomáš Vocelka