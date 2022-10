Dnes to roztočíme, drahoušku! Ve finále nejzábavnějších fotek zvířat jsou i dva Češi

Hroch, který se chystá spolknout volavku, antilopa nilgau, která si hraje na okřídleného Pegase, nebo pořádně ustaraná opičí máma. Mezinárodní fotografická soutěž, jež se zaměřuje na veselé záběry zvířat v divoké přírodě, představila čtyřicet finálových snímků, které budou bojovat o vítězství v letošním ročníku. Jsou mezi nimi i dva záběry od českých fotografů.

Porota soutěže Comedy Wildlife Photo Awards vybrala finalisty z tisíců příspěvků od profesionálních i amatérských fotografů z celého světa. Jsou mezi nimi i dva čeští autoři, Miroslav Srb a Lukáš Zeman.

Comedy Wildlife Photography Awards založili v roce 2015 profesionální fotografové Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam. Jejich cílem bylo přispět k ochraně přírody, ale odlehčenou a humornou formou. Soutěž, kterou vytvořili, má důležitý charitativní rozměr - pomáhá totiž shromažďovat prostředky pro neziskové organizace, které se na ochranu přírody zaměřují. Letos je to Whitley Fund for Nature.

"S ohledem na to, co se teď děje ve světě, se nám všem hodí pořádná dávka humoru a smíchu," řekl Tom Sullam. "A letošní finalisté to rozhodně dokázali. Jejich fotografie vás nutí usmívat se a žasnout nad neuvěřitelnými zvířaty, která jsou na této planetě s námi," dodal.

Zatímco porota bude rozhodovat, které snímky zvítězí, lidé si mohou na internetu vybrat snímky, které to vyhrály u nich. Online hlasování o tom, která fotografie získá cenu Affinity Photo People's Choice Award, už odstartovalo, zúčastnit se ho může každý až do 27. listopadu. Jeden z vylosovaných účastníků pak získá finanční cenu ve výši 500 britských liber (v přepočtu zhruba 14 tisíc korun).

Celkový vítěz a vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 8. prosince. Autor fotografie roku vyhraje týdenní safari v keňské rezervaci Masai Mara.