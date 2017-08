Fotoaparátem roku je Sony A9. Profesionální přístroj, který posouvá technické limity

před 18 minutami

Profesionální systémový kompakt Sony A9 se stal fotoaparátem roku. Titul získal v rámci uznávaných cen EISA. Mezinárodní porota soutěže, složená ze specializovaných novinářů píšících o fotografické technice, ocenila především řadu inovací, které Sony v tomto modelu přineslo.

Zatímco cenu pro fotoaparát roku 2017 získal drahý profesionální přístroj, jehož cena bez objektivu se pohybuje kolem 150 tisíc korun, při hodnocení objektivů porotci sáhli i do nižší cenové kategorie. Za nejinovativnější objektiv roku zvolili Tamron 18-400mm. Ocenili samozřejmě především extrémní rozsah ohniskových vzdáleností, který jsme dosud vídali obvykle jen na menších fotoaparátech, označovaných jako ultrazoom.

Letošní ročník cen EISA potvrdil, že firma Sony je v oblasti fotografické techniky stále silnější. Je to právě ona, která v poslední době přináší spousty technických novinek a posouvá hranice toho, co fotoaparáty dokážou. Její přístup se odrazil v tom, že si na své konto připsala celkem šest cen (plus ještě jednu další v kategorii televizorů. Ceny EISA se totiž kromě fotografie zabývají také další audiovizuální technikou).

Žádný jiný výrobce tolik titulů nezískal. Druhý nejúspěšnější byl ve fototechnice Canon se třemi oceněními.

Fotoaparát roku Sony A9 je historicky první bezzrcadlovkou, která přímo konkuruje profesionálním zrcadlovkám, například Canonu 1D X Mark II nebo Nikonu D5. Využívají je špičkoví fotoreportéři (často jsou vidět třeba u fotografů na olympijských hrách a dalších velkých sportovních akcích).

Firma dokázala využít možností, které jí dává jiné konstrukční řešení, a nabízí nyní fotografům možnosti, které jsou o kus před zrcadlovkami: například fotografování s frekvencí 20 snímků za sekundu (tedy o 4 až 6 snímků více než u špičkových zrcadlovek) nebo absolutně tiché fotografování s takzvanou elektronickou závěrkou. A to vše s velkým "fullframe" snímačem o velikosti kinofilmového políčka.

Zatímco pro profesionály jsou výsledky cen především obrovsky zajímavé, pro amatérského fotografa je dojem poněkud zneklidňující. Nejlepší malý kompaktní fotoaparát se zoomem, který se dá nosit v kapse (Sony RX 100 V), stojí přes 30 tisíc korun - to je cena dvou levných zrcadlovek. A nejlepší superzoom (Sony RX 10 III) vyjde na více než 40 tisíc. Není to tak dávno, co byly právě superzoomy považovány za ryze amatérské fotoaparáty.

Proč to tak je? Je to dáno do značné míry právě spoustou technických inovací a tím, že i tyto malé přístroje nabízejí možnosti, které ještě nedávno měly jen velmi drahé profesionální fotoaparáty.

Na druhou stranu, levnější přístroje z trhu nezmizely a třeba právě Sony nechává v prodeji i starší modely malého kompaktu RX 100, které lze koupit za výrazně nižší cenu než nejnovější model. Mimochodem je to podobný postup, jaký používá třeba Apple u svých telefonů.

Nejlepší fotoaparáty

Ocenění EISA Výrobek Orientační cena Fotoaparát roku Sony α9 149 000 Kč (tělo) Profesionální zrcadlovka roku Canon EOS 5D Mk IV 98 000 Kč (tělo) Zrcadlovka pro pokročilé fotografy Nikon D7500 39 000 Kč (tělo) Zrcadlovka pro amatéry Canon EOS 77D 23 000 Kč (tělo) Systémový kompakt pro pokročilé Sony α6500 47 000 Kč (tělo) Systémový kompakt pro amatéry Fujifilm X-T20 25 000 Kč (tělo) Nejlepší fotoaparát pro video Panasonic Lumix DC-GH5 55 000 Kč (tělo) Superzoom roku Sony RX10 III 44 000 Kč Kompaktní fotoaparát roku Sony RX100 V 32 000 Kč Instantní fotoaparát roku Fujifilm Instax Square SQ10 8 000 Kč Fotomobil roku Huawei P10 15 000 Kč

Nejlepší objektivy