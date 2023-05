Dvě premiéry: Nikon a Sony posouvají hranice fotografie zase o krok dál

Druhý květnový týden přinesl fotografům dvě velmi očekávané premiéry. Nikon představil bezzrcadlovku Z8 a Sony špičkový fotomobil Xperia 1V. Jak fotoaparát, tak mobil přitom posouvají hranice současné fotografie a podle odborných novinářů naznačují, kam se fotografická technika bude vyvíjet.

Mobilní telefony Sony Xperia 1V přináší zcela novou konstrukci snímače. Díky přeskupení fotodiod citlivých na světlo a tranzistorů, které doprovází, dokáže obrazový snímač v telefonu "sbírat" více světla než dosud. Když se tato technologie zkombinuje s výpočetními kouzly, jako je bleskové pořízení více snímků za sebou a jejich sloučení do jednoho kvalitnějšího, výsledkem by měla být až dvojnásobně lepší schopnost fotografovat za špatných světelných podmínek a mnohem nižší obrazový šum.

Co to bude znamenat? Mělo by to přinést výrazně lepší kvalitu fotografií, než je nyní běžná u špičkových fotomobilů. Je to další krok, který mobily přibližuje ke kvalitě snímků, na které jsme zvyklí z velkých fotoaparátů. A rozdíl je přitom stále menší. Sony je navíc velkým dodavatelem snímačů pro ostatní výrobce telefonů, takže je velmi pravděpodobné, že časem se tato technologie objeví i u nich.

Nikon mění zažité uvažování výrobců, upozorňuje recenzent

Pokud jde o bezzrcadlovku Nikon Z8, přináší podle recenzentů také významnou změnu. "Nikon Z8 je vzrušující nejen proto, že je to velmi schopný fotoaparát, ale také proto, že představuje zásadní změnu přístupu, na který jsme zvyklí u výrobců fotografické techniky," uvádí například Jaron Schneider ze serveru PetaPixel.

Nikon Z8 je v podstatě zmenšenou verzí vlajkové lodi Nikonu, kterou je bezzrcadlovka Nikon Z9. Jak upozorňuje Schneider, dosud to vždy fungovalo tak, že nižší model prostě nemohl mít všechny vymoženosti a funkce, které přinášel ten nad ním.

"Modely Z9 a Z8 se ve své specializaci nijak neliší a zvládají naprosto stejné úkoly. Oba mají stejný špičkový systém automatického ostření a sdílejí stejně vysokou snímkovou frekvenci, takže jsou ideální pro sport a akci. Zároveň oba sdílejí stejných 45 megapixelů, což znamená, že je lze použít i pro uměleckou fotografii a portréty," konstatuje Schneider a upozorňuje, že takový přístup je ve světě výrobců fotoaparátů velice vzácný. Obvykle totiž nechtějí, aby nižší, a tedy levnější model ohrožoval zisky, plynoucí z toho vyššího a dražšího.

"Nikon si uvědomil, že vestavěný bateriový grip a o něco lepší utěsnění proti povětrnostním vlivům u modelu Z9 jsou významné pro menší část jeho zákazníků, zatímco zbytek by dal přednost menšímu tělu, aniž by musel dělat výkonnostní kompromisy," konstatuje recenzent PetaPixelu. Je přitom potřeba konstatovat, že Nikon Z9 je velmi úspěšný a oceňovaný model, takže Nikon nemusel cítit žádnou potřebu na něm něco měnit.