Cyklistika se fotí skvěle, říká Michal Červený, oceněný na Czech Press Photo

Michal Červený je ve světě sportovní fotografie pojmem. Jeho zejména cyklistické snímky se dočkaly mnoha ocenění, z nichž za zmínku stojí Czech Press Photo či Sportovní fotografie roku 2019. Jak vyfotit dramatické sportovní momenty co nejlépe? Úspěšný fotograf z toho nedělá velkou vědu.

Michal Červený se proslavil hlavně snímky zachycujícími tvrdý život profesionálních cyklistů. On sám má k tomuto sportu blízko i jako aktivní cyklista. "Jezdil jsem a jezdím na kole, mám v téhle komunitě hodně kamarádů, a když jsem potom začal fotit, často byla v hledáčku právě kola. Jak se to pak vyvíjelo, došlo mi, že je to pro fotografa vlastně ideální sport. Odehrává se venku, v přírodě, která je rozmanitá a může vytvářet krásné scenérie. Zároveň je to rychlý a atraktivní sport, ke kterému se diváci (a fotografové) můžou dostat opravdu hodně blízko. Je to dřina, nechybí tam emoce a pády, pro fotografa ideální adrenalinová podívaná," říká Červený.

Přiznává, že focení cyklistických závodů je pro něj už v podstatě rutinní záležitost, ale přesto ho stále přitahuje svou emoční vypjatostí. "Je důležité se při reportáži seznámit s místem a tratí. Pokud se závodí na okruzích, je dobré dorazit dříve. Sportovci trénují - a to je chvíle na "umění" jako siluety, detaily a podobné fotky, na které při ostré akci nebude čas. Ze samotné reportáže by pak mělo být vidět, jaké byly podmínky, cítit lokalita, ve které se akce konala," vysvětluje úspěšný fotograf.

Fotograf, který je stále věrný zrcadlovkám

Při zachycení unikátních zážitků se Červený neobejde bez profesionální techniky. Přes boom bezzrcadlovek, který v poslední době zažíváme, je stále věrný zrcadlovkám. "Používám fotoaparáty Canon, v současné době konkrétně EOS 1DX a EOS 5D Mark IV a objektivy od 15 do 300 mm, podle toho, co je zrovna potřeba. Mým oblíbeným objektivem je Canon 70-200 mm f/2,8, kterým pořídím určitě více než polovinu všech fotek. Na druhém těle pak střídám širší skla, jak je třeba, a podle toho, které mě zrovna baví nebo je v batohu nejnovější. Poslední dobou je to Canon 35 mm f/1,4. Občas používám externí blesky, takže ještě s sebou tahám malé lehké stativy," poodhaluje technické detaily fotograf.

"Sériové snímání a panning (sledování pohybujícího se objektu, díky němuž je na snímku sportovec ostrý a pozadí rozmazané) používám běžně, abych dosáhl zajímavých a poutavých záběrů. Dříve jsem dost používal externí blesky, ještě manuálně nastavované. Bylo s tím dost práce, běhání okolo a pak jeden, možná dva pokusy na snímek. S lepšími a citlivějšími čipy od toho hodně fotografů upustilo, ale já se k tomu občas vracím, protože akční fotky s bleskem mi připadají celkem atraktivní," říká držitel ocenění Czech Press Photo za rok 2016.

První olympiáda v Londýně

Michal Červený si vybavuje momenty, kdy jel v roce 2012 do Londýna na první olympiádu a byl svědkem triumfu bikera Jaroslava Kulhavého. "Čím větší akce vás čeká, tím důležitější je dobrá příprava. Než jsem odjel na svou první olympiádu do Londýna, byl jsem se na okruhu pro závod horských kol podívat 15 a 13 měsíců předem. Je důležité projít si ho, vytipovat zajímavá místa - ta, kde se může něco dít, rozhodovat závod nebo která jsou fotogenická. Je potřeba vyzkoušet různá ohniska a pak se chvíli jen dívat, kudy který konkrétní závodník jezdí, protože stop může být vícero. V samotný den závodu jsem byl na prvním vyhlédnutém místě hodinu a půl před startovním výstřelem, aby mi ho někdo nevyfouknul a já nemusel stát o metr vedle, čímž už bych přišel o zamýšlenou kompozici," říká Červený.

Jak fotit sport? Pár rad od profesionála

"Velmi podstatné je znát sport, který jdete fotit. A když ho neznáte, může jít o dobrý trénink, protože i fotografové potřebují nacvičovat. Nový sport si můžete ještě předtím okouknout v televizi nebo načerpat inspiraci z fotek na internetu, protože asi všechno už bylo vyfoceno. A pak už je na vás, jak budete kreativní. Obzvlášť pokud máte volnou ruku a nesvazuje vás dodání konkrétních fotek klientovi, zariskujte. Nesoustřeďte se jen na dění mezi startovní a cílovou čárou nebo úvodním a konečným hvizdem. Právě fotky z cesty, příprav nebo emocí po výkonu dají reportáži hloubku," dodává Červený.

