Vtipné fotky zvířat se vrací: veselá sova, balet tučňáků a znuděný medvěd

před 1 hodinou

Podívejte se na deset fotek, které zahání splín. Pocházejí z celosvětové fotosoutěže Comedy Wildlife Photographer of the Year, která přináší každý rok spoustu zábavných, úsměvných nebo komických pohledů do zvířecího světa. Aktuálně.cz získalo tyto záběry od pořadatelů ještě před uzávěrkou soutěže.

"Nové fotky do letošního ročníku soutěže Comedy Wildlife Photography Awards k nám proudí každý den. A tady je ukázka z toho nejlepšího, co jsme zatím od fotografů obdrželi," konstatují organizátoři. Příspěvky je možné posílat až do 30. června. Soutěž letos vstupuje už do pátého ročníku. Přihlásit se může každý na adrese www.comedywildlifephoto.com a hlavní ceny stojí za to: jsou mezi nimi například safari v keňském národním parku Maasai Mara nebo fotoaparát Olympus OM-D E-M1 Mark II. Za Comedy Wildlife Photography Awards společně stojí dva profesionální fotografové - Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam. "Chtěli jsme založit soutěž, která by ukazovala tu zábavnější a pozitivnější stránku života v divoké přírodě. Ale co je pro nás ještě důležitější, prostřednictvím soutěže se snažíme upozorňovat na nutnost ochrany přírody a divoce žijících zvířat," uvádějí. I proto své snahy spojili s nadací Born Free Foundation, která se ochranou přírody zabývá. V letošním ročníku soutěže chtějí organizátoři upozornit na to, co může pro ochranu přírody udělat každý sám. A zde je jejich poselství, které chtějí s letošním ročníkem soutěže spojit: Nakupujte zodpovědně "Je to snadné. Například nekupujte produkty, obsahující palmový olej. Rozšiřování plantáží vede k likvidaci deštného pralesa, což má dopady na globální klima. Zkuste se také třeba vyhýbat nerecyklovatelným výrobkům," vysvětlují Joynson-Hicks a Sullam. Šetřete vodou "Víte, že pokaždé, když spláchnete, pošlete do kanalizace 20 litrů pitné vody? Není to trochu šílené?" ptají se zakladatelé fotosoutěže. A vyzývají k tomu, aby lidé také zkusili zkrátit dobu, po kterou se sprchují a trochu méně vody používali třeba také na zalévání svých zahrádek. "Když to udělá každý z nás, můžeme ušetřit miliardy litrů vody," upozorňují. Staňte se influencerem "Nemusíte být nějaký megaaktivista, stačí, když se budete opravdu zajímat o životní prostředí a o to, co se s ním děje. Influencerem budete už v okamžiku, kdy budete povzbuzovat své přátele a rodinu, aby se snažili dodržovat pár jednoduchých věcí, které přírodě mohou pomoci - třeba ty, o kterých jsme se zmínili výše. Upozorňujte na nutnost chránit přírodu na svých sociálních sítích, mluvte o tom v práci nebo třeba s kamarády v hospodě. Snažte se ovlivňovat své lokální politiky, aby pro ochranu přírody také něco dělali," vyzývají organizátoři soutěže.