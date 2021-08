Dávné Norsko na fotkách: Fjordy, ledovce a tajemství tragické Andréeho expedice

Foto: Library of Congress, Prints & Photographs Division

Unikátní barevné fotografie Norska pořízené v mezi lety 1890 až 1900 ukazují přírodní krásy této severské země, ale i základnu expedice polárníka Salomona Augusta Andréeho na Špicberkách. Snažil se v roce 1897 ve vodíkem plněném balonu doletět na severní pól, ale ztroskotal. I o jeho osudu se dočtete v této fotogalerii.

V době, kdy vznikaly unikátní barevné snímky Norska, byla fotografie ještě v počátcích a fotilo se většinou jen černobíle. Také tyto záběry byly původně zachyceny jen v odstínech šedi, krásné barvy získaly až po ručním kolorování. Byl to oblíbený postup, velmi používaný zejména při výrobě pohlednic.

Metodě se říká fotochromový tisk a podle experta Petera Kunze funguje zhruba takto: Negativ černobílé fotografie se prosvítí na litografický kámen potřený směsí asfaltu. Pro každou tiskovou barvu se vyrobí a vyvolá samostatná deska, která se obarví jednou z požadovaných barev. Pak se pomocí několika různě obarvených desek postupně vytiskne barevný obrázek na papír nebo lepenku.

Tisky jsou tedy barevné už v originální podobě z let 1890 až 1900, nejde o dodatečné přidání barev pomocí moderních počítačových programů.

Záběry Norska, se kterými se můžete seznámit v této fotogalerii, pocházejí z archivu americké společnosti Detroit Publishing Company, která se na tisk pohlednic specializovala a měla k dispozici několik tisíc obrázků téměř z celého světa. Rozsáhlý archiv unikátních fotochromů později převzala knihovna amerického Kongresu (Library of Congress). Díky tomu se fotografie dochovaly do dnešních dnů a my můžeme obdivovat, jak před 120 lety vypadala norská krajina a dokonce i tamní lidé.