Taková byla Indie v roce 1900: Vládní slon, chrámové tanečnice a další unikátní fotky

Foto: Library of Congress, Prints & Photographs Division

Byla to doba, kdy jste ještě v ulicích indických měst nepotkávali vládní limuzíny, ale honosně vyzdobené vládní slony. Více než 120 let staré unikátní barevné fotografie svědčí o tom, že svět se od té doby opravdu hodně změnil. Některé věci však přesto zůstávají takřka neměnné. Patří k nim třeba krása monumentálního pomníku Tádž Mahal. Pojďte se podívat ve fotogalerii.

V letech 1890 až 1910 vznikly po celém světě tisíce barevných pohlednic, které dodneška vyprávějí o tehdejší době. Fotografové, kteří je pořizovali, byli mistry svého oboru. Je potřeba si uvědomit, že na konci 19. století byla fotografie ještě v počátcích a fotilo se většinou jen černobíle. Oni však pomocí techniky fotochromových tisků dokázali dodávat barevné snímky. Jejich fotografie získaly úžasné barvy až díky ručnímu kolorování, ale byl to oblíbený postup, zvláště při výrobě pohlednic.

Obrázky v dnešní fotogalerii ukazují podobu Indie před více než 120 lety a jsou velmi zajímavé i tím, že poměrně hodně z nich zachycuje život v ulicích. To pro fotochromové tisky není úplně typické, fotografové tehdy mnohem častěji pořizovali zcela statické záběry architektury nebo krajiny. Expozice snímku totiž mohla trvat i několik vteřin a každý pohyb mohl vést k tomu, že fotografované osoby budou na snímku rozmazané.

Záběry z Indie, Srí Lanky a ze Singapuru pocházejí z archivu americké společnosti Detroit Publishing Company, která se na tisk pohlednic specializovala a měla k dispozici několik tisíc obrázků téměř z celého světa. Rozsáhlý archiv unikátních fotochromů později převzala knihovna amerického Kongresu (Library of Congress).

Díky tomu se fotografie dochovaly do dnešních dnů a my můžeme obdivovat, jak to tehdy v Indii vypadalo.