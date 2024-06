Krachy fabrik, odbržděná erotika a víra v lepší časy. Devadesátky očima fotografky

Byla to doba velkých nadějí, splněných snů, bezohledných zlatokopů, neskrývané erotiky i krachů státních velkých firem. Devadesátá léta měla svoji specifickou náladu. Fotografka Dana Kyndrová ji dokázala velmi věrně zachytit na svých černobílých snímcích, které jsou nyní k vidění v pražské Leica Gallery a v nové knize nazvané Devadesátky.

Stejně tak jako fotografka Dana Kyndrová dokumentovala životy lidí za komunistické normalizace i během listopadové revoluce 1989, nenechala si ujít ani dobu, která následovala. "Z nových míst promlouvali noví řečníci, zato tleskající ruce byly mnohdy totožné s těmi, jež fotografka viděla mávat jejich předchůdcům," konstatuje v úvodním slově k výstavě kurátor, fotograf a teoretik fotografie Josef Moucha.

"V jednom z rozhovorů Dana Kyndrová vzpomínala, že ještě více než dekádu po převratu se ve státních službách, ba přímo na Pražském hradě držel příslušník tajné policie, jehož vyfotografovala 1. května 1983 v roli ostrahy vládní tribuny při manifestaci spořádanosti obyvatelstva," dodává Moucha.

Na snímcích Dany Kyndrové se prolínají momenty, které ještě ze setrvačnosti obsahují mnohé věci typické pro dobu normalizace, se vším novým a dříve zapovězeným. Na jednom ze záběrů tak ještě vidíme na zdi třeba propagandistickou výzdobu oslavující jednotu "strany a lidu", na jiných už davy vítající papeže Jana Pavla II. nebo lidi, kteří si užívají bezuzdné erotické výstřelky.

"Devadesátky nevolají po nostalgických náladách, spíše vybízejí k zamyšlení," píše Josef Moucha. Je to i díky tomu, že fotografie jsou skutečným dokumentem doby - nikomu nestraní, nikoho neglorifikují ani nezesměšňují. Jsou lidské, snaží se najít podstatu a náladu devadesátých let a daří se jim to.

"Daně Kyndrové se nejedná o nic menšího než o lidský úděl. Je to látka, v níž se hned v mládí našla a zůstává jí věrná - déle než půl století," píše Moucha.

"Cyklus Devadesátky je rozdělen do několika kapitol: Železná opona padla, Chebsko a Ašsko, Soumrak těžby uhlí, Huť Poldi Kladno, Playboy party, Erotická Show a Dobré pivo, ženy hezké, to jsou dary země české…," vysvětluje fotografka Kyndrová a upřesňuje, že na výstavě v Leica Gallery je k vidění 93 fotografií, zatímco v knize je jich 130. Knihu vydalo nakladatelství Kant a pokřtěna byla na vernisáži výstavy 12. června. Jde už o devátou fotografickou publikaci Dany Kyndrové.

"Devatero jejích knih je vlastně výrazem jejího poslání, a tedy i osobního osudu," konstatuje Josef Moucha.