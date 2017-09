Czech Press Photo odstartovalo, fotky lze do soutěže přihlásit do konce září

před 41 minutami

Prestižní domácí soutěž o nejlepší fotografie a videa Czech Press Photo, která je určena všem profesionálním i amatérským fotografům a tvůrcům video obsahu z Česka a Slovenska, vstupuje do svého 23. ročníku.

Příspěvky do soutěže lze přihlašovat až do konce září prostřednictvím on-line formuláře, který je na stránkách www.czechpressphoto.cz.

"Předpokládáme, že se do soutěže letos přihlásí buď obdobný, nebo dokonce vyšší počet prací, než tomu bylo vloni. V polovině října, po zasedání mezinárodní poroty, pak vyhlásíme nominace jednotlivých kategorií a 21. listopadu celkové výsledky. Veřejnost si bude moci jak všechny nominované, tak i některé další vybrané fotografie a videa prohlédnout na výstavě, která se opět uskuteční na Staroměstské radnici," uvedla Veronika Souralová, ředitelka Czech Press Photo.

Vloni se do soutěže zapojilo hned 349 autorů, což bylo o 58 více než v předchozím ročníku. Celkový počet fotografií a videí byl necelých šest tisíc.

Soutěžit se letos může ve více než dvaceti foto a třech video kategoriích. Práce budou hodnotit dvě samostatné poroty. Předsedou fotografické poroty bude fotograf Petr Josek. V porotě zasednou Clement Saccomani, výkonný ředitel agentury NOOR, Evans Adrian, ředitel Panos Pictures, slovenský publicista Juraj Mravec, z českých zástupců fotograf Jan Šibík, pedagog Filip Láb a fotografka Alžběta Jungrová.

Předsedou video poroty bude režisér, scenárista a producent Josef Harvan a dále pak režisérka a pedagožka Olga Sommerová, střihač a pedagog Alois Fišárek, kameraman Jan Vaniš, fotograf Miro Švolík a marketingová specialistka Martina Hyndráková.

Video porota bude soutěžní příspěvky hodnotit 10. a foto porota od 12. do 15. října v prostorech multižánrového Czech Photo Centre. Tato porota potom také určí, který snímek dostane hlavní cenu - Fotografii roku.

Jednotlivé fotografie a videa se mohou do soutěže přihlašovat pouze elektronicky. Soutěž je otevřena každému, kdo má trvalé bydliště v Česku nebo na Slovensku. A to jak vydavatelům, agenturám, odborným školám, tak i volným fotografům. Vstupní poplatek za přihlášení do kategorie fotografie činí 800 Kč, mladí do 23 let nehradí vstupní poplatek. V případě kategorie video je účast zcela zdarma.