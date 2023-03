Nejlepší české fotografie přírody: Známe letošní nominace, která vyhraje?

Internetové bankovnictví loni v Česku používalo šest milionů lidí, od roku 2012 se jejich počet zdvojnásobil. Do služeb veřejné správy se přes bankovní identitu přihlásilo asi 23 procent Čechů starších 16 let. Vyplývá to z tiskové zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ). V uplynulém roce podle ČSÚ stoupl také počet lidí, kteří internet používali ke komunikaci s úřady nebo lékaři.

Přes web se loni k doktorovi objednalo 15 procent lidí starších 16 let, o recept na internetu zažádalo 19 procent lidí a online konzultaci s lékařem mělo osm procent osob starších 16 let, informoval ČSÚ. O službách veřejné správy si podle něj na internetu informace hledala více než polovina lidí starších 16 let.

K internetu bylo ve druhém čtvrtletí loňského roku připojeno 85 procent, tedy asi 3,9 milionu, českých domácností. Z rodin s dětmi a mladých rodin bez dětí měly internet téměř všechny, z domácností seniorů pak každá druhá. Mobilní telefon v Česku loni vlastnilo 99 procent lidí starších 16 let, stojí ve zprávě.

"V roce 2017 poprvé více než polovina dospělých obyvatel používala internet ve svém telefonu. O pět let později mělo chytrý telefon 80 procent a internet v mobilu používalo 77 procent Čechů starších 16 let," řekl ředitel odboru statistik rozvoje ČSÚ Martin Mana.