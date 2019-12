Cyklista rozvířil prach a fotograf Jan Kasl tušil, že to bude skvělý snímek

Foto

Jan Kasl je špičkový fotograf, který se zaměřuje především na akční sporty. Letos se jeho snímek na soutěži Red Bull Illume dostal mezi šedesát nejlepších z celého světa. Fotografie přitom není nijak upravovaná ani oříznutá - je přesně v tom stavu, jak ji zaznamenal fotoaparát.

Finálovou účast spojenou s pozvánkou na velkolepé vyhlášení 20. listopadu v muzeu Lumen na vrcholu Kronplatzu v jižním Tyrolsku si Jan Kasl zajistil snímkem českého bikera Tomáše Slavíka v bikeparku Nevados de Chillán v Chile.

Do finále se dostal v kategorii Raw, ve které snímky nemohou být nijak postprodukčně upravovány, a dokonce ani oříznuty. Podle Kasla to symbolizuje čistotu řemesla.

"Každé ráno jsme vstávali na východ slunce a jednou se stala naprosto úžasná věc. Tomáš v prvním průjezdu zvedl spoustu prachu do vzduchu, ten prach se dostal mezi stromy a vytvořil kulisu, přes kterou prosvěcovalo slunce," popsal Kasl vznik finálové fotografie.

"Do poslední chvíle vyhlášení jsme nevěděli, proti jakým snímkům vlastně stojíme. Proto bylo samotné odhalování dost překvapivé. Všechny fotky jsou samozřejmě skvělé, jejich kvalita je neskutečně vysoko. Až do konce jsem doufal, že by to mohlo klapnout, ale když jako poslední ukázali fotografii, která vyhrála, tak musím uznat, že je to naprostá bomba a vítězství si zaslouží," ocenil soupeře Jan Kasl.

Red Bull Illume je zřejmě nejprestižnější světová fotografická soutěž zaměřená na akční sporty. V poslední době se odehrávala jednou za tři roky. "Propracovat se do finále je samo o sobě úspěch. Pak už opravdu záleží na tom, trefit se do vkusu lidí, kteří jsou v porotě," říká Kasl.

On sám už byl na slavnostním vyhlášení před třemi lety v Chicagu, kde si pochvaloval nejen kvalitu všech vystavených děl, ale i možnost potkat se s ostatními světovými fotografy, načerpat inspiraci a sdílet vědomosti.

"Vždycky mě to nakopne. Každý z fotografů má svůj osobitý styl a inspirativní pohled na tvoření konceptů. To mě a mou práci posouvá dál. Teď jsem opět ve stavu, kdy se nemohu dočkat, až vyrazím realizovat další z mnoha projektů, které mám v hlavě. Přesně před třemi lety, po finále v Chicagu, jsem odjížděl se stejnými myšlenkami, že to stojí za to, zapřemýšlet nad projektem, který bude stylově přesně pasovat do této soutěže."