Fotky pro hezčí den: Český podzim je krásný - ať už svítí slunce, nebo je mlha

Foto

Nízké odpolední slunce prosvítající lesem přes jemnou mlhu. Barevný soumrak nad hladinou rybníka, gotický hrad vykukující ze záplavy barevného listí. Český podzim je krásný a nemusíte kvůli tomu nikam daleko jezdit. Stačí vyrazit do nejbližšího lesa, parku nebo třeba k řece. Ukazují to snímky ve fotogalerii podzimních krás.

Ať chceme, nebo ne, je tady doba roušek a zákazů. Když se fotograf Aktuálně.cz Tomáš Vocelka rozhodoval, jak letos nafotit krásy podzimu, chvíli uvažoval o všech krásných tradičních lokalitách, jako je Českosaské Švýcarsko, Šumava, bukové lesy v Krušných horách (a vlastně o všech českých a moravských horách). "Jenže pak jsem si řekl, že to zkusím jinak. Když už máme být zavření doma a máme chodit jen do práce, do obchodu a na procházky, vydal jsem se s fotoaparátem na pár výletů kolem domu. Jen tam, kam dojdu pěšky nebo dojedu na kole. A věřte, podzim je krásný úplně všude," říká fotograf.