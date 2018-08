České sucho v obrazech: Vyschlá přehrada Pařížov a slunečnice spálené sluncem

Z malé přehrady Pařížov, která leží u Golčova Jeníkova, se stala zvláštní turistická atrakce. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v podstatě vyschla, což láká soustu lidí. Ale voda chybí i na mnoha jiných místech. Třeba na seschlém slunečnicovém poli pod Kunětickou horou u Pardubic. Podívejte se, jak země trpí suchem.

Těžko se chce věřit, že přes hráz přehrady Pařížov se v roce 1997 nezadržitelně valily masy vody. Letos se totiž lidé procházejí po jejím bahnitém dně. Není to výsledek několik dnů či týdnů, na vině je dlouhotrvající sucho. Vody zde ubývá několik posledních let.

Letos už je však situace opravdu vážná. Hrázný Jiří Horský pro Radiožurnál uvedl, že za normálního stavu vody je hladina o několik metrů výše. Podle něj nyní přehrada drží nejmenší možný objem vody (takzvané stálé nadržení) a to minimum, co do ní přiteče, z ní zase odtéká. Za všechno podle něj může extrémní sucho. "Situace už je kritická a už se nedá vůbec nic dělat," řekl Radiožurnálu.

Jak to vypadá, když je v přehradě voda, ukazuje následující obrázek:

Dnes se po dně sto pět let staré přehrady dá přejít z jedné strany na druhou a řada lidí to zkouší - i když při tom hrozí, že pod nimi praskne ztvrdlá krusta bahna a propadnou se třeba až po pás do bahna.

Vodní dílo Pařížov vzniklo kdysi především jako ochrana okolních vesnic před povodněmi. Dnes je jedním z mnoha míst v Česku, které trpí nedostatkem vody. Dalším takovým je třeba slunečnicové pole pod Kunětickou horou, na něž jsme o víkendu na Pardubicku také narazili. Slunečnice se tam za sluncem neotáčejí, žár a horko je totiž kompletně usušily.