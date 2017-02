České hity na mapě nejlepších foto míst světa: Praha, České Švýcarsko, Moravské Toskánsko

před 4 hodinami

Nová mapa nejfotografovanějších míst světa obsahuje řadu lokalit v České republice. Kromě velkých měst, jako je Praha nebo Olomouc, na ní výrazně boduje třeba České Švýcarsko, Krkonoše nebo takzvané Moravské Toskánsko.

Mapu nejfotografovanějších míst světa naprogramoval a vytvořil pod názvem Photo Spots švýcarský fotograf Mike Wong. Zajímavá je v tom, že ji nevymyslel jen tak od stolu. Do mapy se stále načítají nová data - vždy když někdo nahraje na web snímek, ve kterém je vložený údaj o poloze.

Mike Wong získává tato data díky spolupráci s jedním z nejpopulárnějších světových serverů pro sdílení fotek, kterým je 500px.com.

Nejfotografovanější místa mají na mapě červenou barvu. V Česku k nim samozřejmě patří Praha a další velká města - například Olomouc nebo Plzeň. Pokud jde o další lokality, velmi výrazně jsou vidět České Švýcarsko, Krkonoše, Vysočina a takzvané Moravské Toskánsko, což je zvlněný kraj kolem jihomoravského Kyjova.

Wongova mapa navíc ke každému místu ukazuje i řadu fotografií, které tam byly pořízeny. Takže například u Pardubic člověk zjistí, že za výraznou popularitu na mapě vděčí Aviatické pouti. Pomocí menu poněkud skrytého v pravém horním rohu půjde v budoucnu také sledovat popularitu místa v jednotlivých měsících roku.

Při zvětšení mapy se lze poměrně přesně dopátrat toho, kde byly zajímavé fotky pořízeny. A k čemu je to dobré? Pro některé fotografy to může být vodítko, kde mohou nafotit pěkné snímky. Pro jiné to může být naopak varování, že pořídit na takovém místě originální a neokoukaný záběr bude velmi obtížné.

Mapy najdete na adrese photospots.mwong.ch.

autor: Tomáš Vocelka