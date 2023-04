Černobílé fotky pražských labutí vyhrály mezinárodní soutěž uměleckých fotografů

Pražský fotograf Peter Čech zvítězil v uznávané mezinárodní soutěži Fine Art Photography Awards. Jeho série černobílých snímků labutí na břehu Vltavy vyhrála v kategorii Zvířata a příroda. "Hodně to pro mě znamená, přece jen jde o jednu z nejprestižnějších soutěží pro umělecké fotografy," říká.

Peter Čech je autor, který má za sebou řadu ocenění na domácích i mezinárodních soutěžích. Pochází ze Slovenska, ale už dlouhou dobu žije v Praze. Nyní se mu podařilo zvítězit v mezinárodní soutěži uměleckých fotografů Fine Art Photography Awards.

Porota ocenila jeho sérii černobílých snímků labutí na břehu Vltavy. "Labutě fotím hlavně na podzim, kvůli mlhám, které tou dobou v Praze u Vltavy bývají, ale i proto, že mám labutě prostě rád. Za čtyři roky mi daly fotografie, o kterých jsem předtím ani nesnil. Proto se snažím každý podzim udělat pár fotografií s nimi," říká Peter Čech.

Snímek labutí nazvaný Pozdrav slunci mu přinesl úspěch už v roce 2019, kdy s ním vyhrál v soutěži Nature Photographer of the Year. "Tou fotografií jsem si sám nasadil laťku tak vysoko, že výš to z mého pohledu už snad ani nešlo. Byl jsem s ní maximálně spokojen." Labutě ho ale lákaly k Vltavě dál. "Fotit stále u Karlova mostu se mi nechtělo. Když jsou podzimní mlhy, bývá tam najednou klidně i patnáct fotografů vedle sebe," vysvětluje. Vydal se proto fotografovat na náplavku, kde nebývá tak rušno. Právě tam vznikly snímky, které uspěly v letošním ročníku soutěže Fine Art Photography Awards.

Přestože fotí převážně barevně a má barvy hodně rád, zvolil tentokrát černobílé podání. "Každý kdo mě zná, ví, že miluju barvy. Ale všeho moc škodí a občas mám potřebu udělat černobílé fotografie. U zvířat a lidí si někdy neumím jinou variantu než černobílou ani představit," konstatuje.

"Když jsem se rozhodoval, jestli se mám přestěhovat do Prahy, jeden z důvodů byla její neopakovatelná architektura a Vltava. Nedokážu si představit život bez řeky poblíž," říká fotograf. Sám přiznává, že některé jeho snímky jsou těžce odpracované a vyčekané, zatímco jindy zase hraje větší roli štěstí.

"Je potřeba to brát tak, že cesta je cíl a že ne vždycky se podaří vysněná fotografie. Pak se občas otevře brána zázraků a krajina nebo město vám za správného světla poskytnou pohledy, o kterých jste ani nesnili," říká Peter Čech. "Vím, že každé velkoměsto má svoje nedostatky, ale pokud jste ochotni otevřít oči a na chvíli se zastavit, není možné si nevšimnout, že Praha je plným právem označována za jedno z nejhezčích měst na světě," dodává.

O autorovi snímků

Peter Čech (1982) pochází ze slovenské Skalice, nyní žije v Praze. Za svou ráci získal řadu ocenění doma i zahraničí. Jeho práci můžete sledovat na jeho webové stránce www.petercech.com nebo na Instagramu (instagram.com/peter.cech.photography).