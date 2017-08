Canon představil malou bezzrcadlovku. Nese jméno M100 a je určena pro začátečníky

před 10 minutami

Canon poměrně dlouho čekal se svým vstupem do světa takzvaných bezzrcadlovek. Nakonec se rozhodl, že to má smysl, a postupně rozšiřuje nabídku. Teď právě přichází s amatérskou bezzrcadlovkou M100, která nahradí starší model M10.

Bezzrcadlovka M100 je stejně jako její sourozenci M3, M5 a M6 vybavena snímačem velikosti APS-C s rozlišením 24,2 megapixelu. Snímač je tedy stejně velký jako v amatérských a poloprofesionálních zrcadlovkách a poskytne samozřejmě i srovnatelnou obrazovou kvalitu.

Představený model M100 míří především na začínající fotografy, kteří chtějí dosáhnout lepších výsledků, než umožňuje mobilní telefon. Tomuto určení odpovídá i velice jednoduché ovládání, většinou prostřednictvím dotykového displeje.

Měli jsme možnost si přístroj osahat. Je velmi malý a lehký, na těle je jen málo ovládacích prvků (hodně tím připomíná levnější kompakty). Člověk, který chce bez velkých starostí přejít od mobilního telefonu k fotoaparátu, by měl být spokojen. Pokročilý fotograf, který je zvyklý řadu věcí nastavovat sám, bude své oblíbené funkce hledat trochu složitě - ale pro něj M100 určena není. Měl by se poohlédnout po vyšších modelech M5 a M6.

Zaměření fotoaparátu by měla odpovídat i cena, která zatím ještě pro Českou republiku není přesně stanovena, ale bude se zřejmě pohybovat nepříliš vysoko nad desetitisícovou hranicí za tělo.

Canon M100 podobně jako jiné fotoaparáty v této cenové úrovni nemá hledáček, fotograf si musí vystačit s výklopným displejem. Nejvážnějšími konkurenty nového Canonu budou nejspíš modely Sony A5100 a Sony A6000. (Pokud se díváme na přístroje se stejně velkým snímačem a s obdobným rozlišením 24 megapixelů). První je určen spíše začátečníkům, druhý pokročilejším. Nikon bezzrcadlovku těchto parametrů nemá. V úvahu by přicházel snad ještě Fujifilm X-A3.

A jaké budou další novinky od Canonu?

Firma podobné informace tradičně velmi úzkostlivě tají. Podle serveru Canon Rumors, který sleduje zákulisní zprávy a technické "drby", se dají čekat dva zajímavé fotoaparáty.

Prvním z nich by měl být kompakt s APS-C snímačem (pravděpodobně by mohlo jít o Canon Powershot G1 X Mark III). Kdyby se to potvrdilo, přišel by na trh opravdu špičkový kompakt se zoomem. Dávalo by to smysl, protože tento segment trhu je zatím v podstatě neobsazený.

Druhou novinkou, o které se mluví, by prý mohla být plnoformátová profesionální bezzrcadlovka, schopná využívat stávající objektivy pro Canon. O té se však ví jen velmi málo a je velkou otázkou, zda "technické drby" v tomto případě nejsou jen odrazem zbožného přání fanoušků značky.

Canon M100 - parametry