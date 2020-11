Bál se brouků a léčil se. Teď vyhrál světovou soutěž ve focení hmyzu

Světová fotografická soutěž Luminar Bug Photographer of the Year 2020, zaměřená na snímky hmyzu, má vítěze s překvapivým životním příběhem. Mofeed Abu Shalwa ze Saúdské Arábie se v dětství bál brouků natolik, že musel chodit na terapii. Fotografování mu pomohlo přemoci fobii a teď díky němu uspěl i ve velké fotosoutěži. Na snímky ze soutěže se podívejte ve fotogalerii.

V soutěži Luminar Bug Photographer of the Year 2020 se sešlo více než pět tisíc fotografií z celého světa. Vítězem hlavní ceny se stal Mofeed Abu Shalwa, který obdržel finanční cenu ve výši dvou a půl tisíce liber (zhruba 75 tisíc korun) a hmotné ceny zhruba ve stejné hodnotě. Titul pro mladého fotografa roku připadl Jamiemu Spensleyovi z Velké Británie.

Cílem soutěže je ukázat krásu světa bezobratlých, ale také upozornit na to, že existuje řada druhů, jejichž populace se dramaticky zmenšuje. Pomáhá také zajistit prostředky pro dobročinnou organizaci Buglife, která se zabývá ochranou přírody se zaměřením na bezobratlé.

"Soutěž ukazuje neuvěřitelnou různorodost a složitost světa bezobratlých a poskytuje fotografům tohoto žánru možnost, aby předvedli svůj talent," uvedl ředitel pořádající fotografické komunity Photocrowd. "Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit úsilí organizace Buglife a díky soutěži upozornit na její práci a cíle."

Šéf organizace Buglife Matt Shardlow k tomu dodal: "Často se říká, že dokážeme chránit především to, co známe a máme rádi. Tato slova se vztahují i na hmyz, bez kterého by život, jak ho známe, nebyl možný. Věřím, že tato soutěž ukáže lidem krásu světa, ve kterém žijí naši mnohonozí přátelé."

Luminar Bug Photographer of the Year probíhá pod záštitou společnosti Skylum, což je výrobce uznávaného programu Luminar pro úpravu fotografií.