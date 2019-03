Kata Sedlak boří mýty: Špičkové fotky nemusí být plné trápení, neštěstí a zmaru

"V dokumentární fotografii jsme přivykli tomu, že většinou zobrazuje zlo tohoto světa a jeho problémy. Pro mne je největším problémem tohoto světa, že se z našich životů vytrácí obyčejnost, jednoduchost, a že lidstvo tragédie a zlo každodenně vyhledává," říká slovenská fotografka Kata Sedlak, která vystavuje v Pražské galerii Leica svůj soubor Dětství.

Na snímcích Katy Sedlak jsou její děti. Dalo by se říct, že jde vlastně o rodinné album. Jenže není - je to výborně nafotografovaný dokument, který zachycuje běžný, každodenní život. A v tom je také nesmírně cenný, protože moderní dokumentární fotografie se obvykle ubírá jiným směrem: ráda hledá utrpení, problémy nebo lidi na okraji společnosti.

"Pro mne je problém, že se přestalo zobrazovat dobro, že jsme neustále plněni tím špatným a zlým," říká fotografka. Podotýká však, že mnozí lidé špatné věci v médiích sami vyhledávají. "Nevím, čím to je - možná tím, že si tak své životy dělají hezčí. Říkají si: vlastně na tom nejsem tak špatně, tady se má někdo mnohem hůř než já."

"Věřím, že čím více se lidé budou dívat na pěkné věci, tím hezčí to bude i kolem nich," vysvětluje Kata Sedlak, jakou filozofií se řídí při fotografování. Své děti začala fotografovat jen tak mimochodem, až postupně si začala uvědomovat, že je to velké téma, kterému má smysl se věnovat. Své tři děti by ráda fotila až do doby, kdy budou dospělé.

"Kata Sedlak zastavuje unikátní okamžiky sžívání se se světem, sebou samým i svými blízkými," konstatuje kurátorka výstavy Veronika Markovičová. "Ze snímků vyzařuje dětská odevzdanost i bezprostřední radost z vlastních objevů. Mladší z bratrů Alan provází dobrodružstvími svého o rok staršího autistického bratra Olivera. A oba dynamicky obklopují přemýšlivou jemnost Stellina dospívání," vysvětluje.

"Místo vytváření reprezentativního fotografického alba pro návštěvy, volí Kata Sedlak k zachycení dětství intimní jazyk spoluprožívání. Fascinovaná vnitřní silou rodinných vztahů dokumentárně zaznamenává jednotlivé okamžiky," říká kurátorka.

Fotografka své děti fotí šestým rokem, takže ony samy už fotoaparát v podstatě ani nevnímají. Fotky jsou proto velmi autentické. "Ale stává se, že mi řeknou - mami, nechci, abys tuhle fotku někomu ukazovala," říká Kata Sedlak. "A pokud to řeknou, poslechnu je," dodává.

Fotky nijak nearanžuje, nechává život plynout kolem sebe a jen ho zaznamenává. "Spousta momentů mi utekla, nestihla jsem je vyfotit. Ale kdybych dětem řekla, ať nějakou situaci zopakují, už by to nebylo ono, nemělo by to ten původní náboj," vysvětluje.

O autorce

Kata Sedlak (*1978) pochází z Piešťan (Slovensko). Po absolvovaní Střední elektrotechnické školy působila jako grafická designérka. Fotografii se začala věnovat naplno po narození prvního dítěte. Tvrdí, že u ní vždy probíhal vnitřní boj mezi malbou, fotografií a grafickým designem.

"Věnuji se především černobílé fotografii, je pro mne nejsilněji vypovídající. A moje pocity či emoce, které z ní pro mne vycházejí, tak nejsou rušeny či ovlivňovány jejich barevností." Má za sebou řadu úspěchů a její snímky byly publikovány například i ve velmi prestižním fotografickém magazínu Leica Fotografie International. Fotí leicou, a její logo má dokonce vytetované na zápěstí.

O výstavě