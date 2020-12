Advent na fotkách: tyto Vánoce se zapíšou do historie, od viru až po zákaz kafe

Je to jen jeden rok. Loni na přeplněných adventních trzích tekl punč proudem, Praha řešila téměř nezvladatelný příliv turistů a Milion chvilek demonstroval proti premiérovi. Teď to všechno vypadá jako vzpomínky na jiné století. Trhy nejsou, turisté nejsou, davy jsou zakázané. Zato máme virus, roušky přes ústa a tabulku jménem PES. Prožíváme advent, který vejde do dějin. A tady jsou fotky.

V pražské Pařížské ulici téměř nepotkáte cizince, zato tam před obchody stojí Češi v koronafrontách. Na Staroměstském náměstí chybí turisté. Je poloprázdné, bez tradičních trhů. Za výlohou restaurace v Celetné ulici mají dort v podobě viru. Dovnitř se nesmí. Lidé nosí roušky. Brány Hradu jsou zavřené. Češi se naučili nová slova a výrazy: lockdown, reprodukční číslo, covid, rozvolňování… Žijeme tak trochu v situaci, která se podobá katastrofickému románu s názvem Pandemie. Žijeme v době, která vejde do historie. To, co se dělo před rokem, nám připadá jako z jiného světa. Připomeňme si to: přemíra turistů drtila Prahu, stále více lidí odlétalo na vánoční a novoroční dovolenou za sluncem do exotických zemí, měli jsme vánoční trhy, mohl se slavit Silvestr na náměstích a v mnoha městech se demonstrovalo proti vládě. Hospody a kavárny byly otevřené a nevěřili byste, že za necelých 12 měsíců si nebudete smět vypít na ulici kafe z kelímku. Ve fotogalerii najdete fotky z letošního podivného předvánočního času, o kterém se bude ještě dlouho vyprávět. A jen pro připomenutí, tady je pár fotografií z loňského adventu: Koronavirové vánoce a advent na fotkách | Foto: Tomáš Vocelka