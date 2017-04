Portrét amerického gangstera. Unikátní snímky fotoreportéra Antonína Kratochvíla

před 36 minutami

Jak vypadal největší gangster, jakého kdy Amerika poznala? Muž, který na obchodu s heroinem vydělával milion dolarů denně? Víme to jen díky fotografiím Antonína Kratochvíla. Příběh muže podsvětí, kterého Kratochvíl zachytil na svých fotografiích, nadchl režiséra Ridleyho Scotta natolik, že o něm později natočil oscarový film.

Čechoamerický fotograf Antonín Kratochvíl často fotografoval při natáčení filmů. Setkával se při tom s významnými osobnostmi, které později zazářily na jeho fotografiích publikovaných například v knihách Incognito nebo Persona. Byli to významní spisovatelé jako Paul Bowles, autor románu The Sheltering Sky (Pod ochranou nebe) zfilmovaného Bertoluccim, nebo slavní herci a herečky jako například Liv Tylerová.

Nejméně v jednom případě to však bylo obráceně. Kratochvíl byl první, kdo portrétoval muže, jehož fascinující příběh nakonec přiměl Ridleyho Scotta natočit oscarový film.

Tím mužem byl Frank Lucas - jeden z největších gangsterů v celé americké historii. Proslul mimo jiné tím, že rozbil monopol italské mafie a za války ve Vietnamu se stal šéfem podsvětí v newyorském Harlemu.

"Ten chlap byl génius. Pašoval heroin z Vietnamu a převážel ho v rakvích zabitých amerických vojáků. Letadla americké armády mu ty rakve vozila až pod nos. V době své největší slávy vydělával milion dolarů denně," vypráví o setkání s ním Kratochvíl.

Frank Lucas se narodil v severní Karolíně. Osudovým zlomem v jeho životě byla událost, k níž se připletl jako malý chlapec. Stal se svědkem toho, že členové Ku-klux-klanu vnikli do jejich domu, jeho dvanáctiletého bratrance přivázali ke sloupu, hlavní brokovnice mu vyrazili zuby a následně ustřelili hlavu.

Lucas pak na radu matky raději utekl do New Yorku. V Harlemu vyhledal jednoho z největších mafiánů té doby Bumpyho Johnsona a nabídl mu své služby.

Bumpy tehdy šéfoval organizovanému zločinu v Harlemu a byl pod ochranou samotného Luckyho Luciana. Chlapec se mu líbil a udělal si z něj osobního asistenta. Později ho učinil svým řidičem, osobním strážcem a výběrčím výpalného. Traduje se, že ho také zaučil do mafiánského řemesla, takže když Luciano v roce 1968 zemřel, Frank Lucas rychle zaujal jeho místo.

V té době měla italská mafie téměř stoprocentní monopol na obchod s heroinem v USA. Slavný Lucky Luciano, přezdívaný capo di tutti capi, totiž již v 50. letech navázal kontakty s korsickou mafií a vytvořil tzv. Francouzskou spojku.

S její pomocí se pašovalo opium z Turecka do Marseille, kde se v tajných laboratořích rafinovalo na čistý heroin. Ten byl po moři převážen do New Yorku a dalších amerických přístavů. Frank Lucas přemýšlel, jak by tento monopol rozbil. Odjel proto do Bangkoku a navázal kontakty s místními farmáři pěstujícími opium.

Velký rodinný byznys s heroinem

V Thajsku při tom narazil na americké vojáky, kteří bojovali v sousedním Vietnamu. V jednom z nich poznal seržanta Leslieho Atkinsona, manžela své sestřenice. S jeho pomocí rozjel byznys, jaký v historii obchodu s drogami nemá obdobu. Téměř stoprocentně čistý heroin ukrývali ve speciálních rakvích s dvojitým dnem a posílali vojenskými speciály na vojenskou základnu Forth Bragg v Severní Karolíně, na letiště Norfolk ve Virgínii či přímo do New Jersey.

Zakrátko se v ulicích New Yorku prodával téměř farmaceuticky čistý heroin s novým názvem "Blue Magic", který si Lucas vymyslel jako svou vlastní obchodní značku.

"Byla to šílená doba. V Thajsku a Vietnamu bylo drog tolik, že skoro polovina amerických vojáků, kteří se vraceli z Vietnamu živí, měla návyk na jehlu. Byli závislí na heroinu. No a ti mrtví jim přiváželi čistý heroin zpátky do vlasti ve svých vlastních rakvích," vysvětluje Kratochvíl.

Frank Lucas přitom nenaboural pouze byznys italských mafiánských rodin, ale řádně zamotal hlavu i newyorské protidrogové policii. Zkorumpovaní detektivové totiž často parazitovali na obchodu s drogami tím, že zabavovali větší zásilky heroinu, v policejních laboratořích jej míchali s neškodnými příměsmi a dále přeprodávali. Na trhu se tak objevoval pouze několikaprocentní heroin. Lucasův téměř stoprocentní "Blue Magic" však vyřadil všechny ostatní dealery ze hry.

Při budování svého impéria se Lucas spoléhal výhradně na vlastní rodinu a příbuzenstvo. Podle dobových svědectví se choval jako gentleman a část peněz vydělaných prodejem drog dával na pomoc nejchudším obyvatelům Harlemu. Stýkal se s politiky a významnými osobnostmi a každou neděli pravidelně chodil do kostela. Měl sedm dětí a žil s miss Portoriko Juliannou Farraitovou.

V roce 1971 prezident Nixon vyhlásil tzv. "War on drugs" (válku drogám) a nechal zřídit speciální protidrogový oddíl, který měl polapit i tajemného dodavatele materiálu "Magic Blue". Jedním z šéfů tohoto oddělení byl jmenován neúplatný policista a právník Richie Roberts, kterému se skutečně podařilo Franka Lucase dopadnout. Na Lucasových účtech v zahraničí bylo zabaveno přes 250 milionů dolarů. Frank Lucas byl obviněn ze spiknutí a dále z výroby, prodeje a přechovávání drog a odsouzen na 70 let.

Po zatčení potopil zkorumpované policisty

Při vyšetřování se však Frank Lucas rozhodl s detektivem Richiem Robertsem spolupracovat a podal policii svědectví, která vedla k více než stovce usvědčení z drogových zločinů. O atmosféře tehdejší doby vypovídá i fakt, že svědectví Franka Lucase napomohla zatčení a obvinění více než dvou třetin detektivů celé protidrogové brigády v New Yorku!

Sám Richie Roberts nakonec od policie odešel a stal se obhájcem. Jeho prvním klientem byl - Frank Lucas. Tomu byla nakonec odpuštěna většina trestu a v roce 1991 byl propuštěn na svobodu.

Antonín Kratochvíl se s Frankem Lucasem setkal v roce 2000, kdy byl jeho příběh ještě zcela neznámý. Společně s novinářem Markem Jacobsonem ho vyhledali v New Jersey, kde po propuštění z vězení bydlel. Odtud vyrazili na šňůru po jeho oblíbených klubech, drahých restauracích a superluxusních hotelech.

"Ukazoval nám, kde bydlel a kam chodil na jídlo, když byl na vrcholu slávy. Pamatuju si, že jsem ho fotil například v hotelu Waldorf Astoria a několika dalších hotelech na Park Avenue poblíž padesáté ulice," vzpomíná na setkání s největším americkým gangsterem Antonín Kratochvíl.

"Fotil jsem ho na ulici, v podzemce, v hotelu, kde se dalo. Celou dobu nám vyprávěl, jaké to bylo, když měl ještě svůj byznys. Byl to fajn chlap, normální, obyčejný člověk. Měl jsem z něj pocit, že je tak nějak rád, že ho fotím."

Frank Lucas pak vzal Kratochvíla i do čtvrtí, kde vyrůstal a kde ho Bumpy Johnson uváděl do mafiánského řemesla. Zajeli i do čtvrti Hoboken, která leží až za řekou Hudson. K sobě domů je ale Lucas nikdy nepozval. "Myslím, že si chtěl přeci jen zachovat určitou míru anonymity, být inkognito. Vždyť on všechny ty mafiány a policajty podrazil, aby se z toho vězení dostal. Tak jsme s ním chodili po místech, kde dělal ten svůj byznys a kde byl pár let slavný," vysvětluje Kratochvíl.

Frank Lucas prý mluvil o svých zločinech zcela otevřeně. "Myslím, že byl pod ochranou vlády, takže o tom mohl mluvit, aniž by riskoval, že ho někdo zabije," uvažuje Kratochvíl.

Reportáž, která inspirovala holywoodský velkofilm

Málokdo dnes ví, že Mark Jacobson s Antonínem Kratochvílem byli první, kdo vyprávěli fascinující příběh Franka Lucase: "Dělali jsme to tehdy pro New York Magazine.

Ten článek pak Jacobsona nesmírně proslavil. Nakonec tu story koupil Hollywood. Mark se pak musel s Frankem Lucasem nějak o ty peníze podělit. Myslím, že za to dostali asi milion dolarů. Za to Lucas určitě mohl slušně dožít, i když na nějaké vyskakování to taky nebylo. Zvlášť pro člověka, který byl zvyklý vydělávat milion denně. Jo, je to tak. Ten slavný film vznikl díky našemu článku pro New York Magazine," říká Kratochvíl.

Tím slavným filmem je American Gangster (Americký gangster) z roku 2007 v režii Ridleyho Scotta, kde roli Franka Lucase zahrál Denzel Washington a detektiva Richieho Russel Crowe. Film byl nominován na dva Oscary a dalších 8 cen v soutěžích Zlaté Globy a Bafta X. Jednoho Oscara nakonec i získal, a to za vedlejší ženskou roli.

autoři: Václav Vašků, Časopis FOTO