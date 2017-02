Nádherný svět pod hladinou. 33 nejlepších fotek pořízených při potápění pro rok 2017

před 1 hodinou

Je naprosto neskutečné, jaké věci dovoluje vyfotit moderní technika. Dokazuje to i mezinárodní fotosoutěž Underwater Photographer of the Year 2017. Jejím letošním vítězem se stal Francouz Gabriel Barathieu s fotografií, kterou nazval Tančící chobotnice. Vítězné snímky v jednotlivých kategoriích najdete v galerii.

Mezinárodní fotosoutěž Underwater Photographer of the Year má bohatou tradici, první ročník se odehrál už v roce 1965. Letos v ní porota hodnotila přes čtyři a půl tisíce snímků od fotografů ze 67 zemí. Absolutním vítězem se nakonec stal Gabriel Barathieu z Francie.

Vítězný snímek Tančící chobotnice byl pořízen u ostrova Mayotte (leží mezi africkým pobřežím a Madagaskarem). Je paradoxní, že na rozdíl od mnoha jiných snímků v soutěži nevznikl v žádné velké hloubce. V zátoce, kde Gabriel Barathieu fotografoval, bylo pouhých třicet centimetrů vody.

"Musel jsem se dostat tak blízko, jak jen to šlo, a použít velmi širokoúhlý objektiv (14mm), aby vznikl efekt, který vidíte na snímku. Chobotnice vypadá větší, než ve skutečnosti byla, a o hloubce jde říci totéž. Nepotřeboval jsem blesk, pod hladinou bylo dost přirozeného světla," řekl fotograf.

Proč zvítězil právě tento snímek, vysvětlil porotce Peter Rowlands: "Živé a kontrastní barvy, detailní jemné textury a perfektní póza. Přidejte správnou volbu objektivu pro danou situaci a máte vítěze."

Více oceněných snímků najdete na stránce Underwater Photographer of the Year 2017.

autor: Tomáš Vocelka