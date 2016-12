20 nejlepších fotek pořízených z dronu: od levandulových polí po rumunské serpentiny

před 1 hodinou

Niagarské vodopády, levandulová pole ve francouzské Provence i jedna z největších aktivních sopek na světě. Tam všude se loni vznášely a fotografovaly drony. Server Dronestagr.am, kde se piloti těchto strojů sdružují, vybral z desetitisíců záběrů dvacet nejlepších. A je na co se dívat.

Mohlo by se zdát, že Dronestagr.am má něco společného s Instagramem, ale není to tak. Je to naprosto samostatná a relativně nová sociální síť, která vznikla v roce 2014 a setkávají se tam piloti dronů z celého světa. Renomé si získala mimo jiné i tím, že spolupracuje s National Geographic. Společně pořádají speciální fotosoutěž určenou pro snímky pořízené z dronů.

Řadu vítězných snímků z této soutěže Dronestagr.am zařadil také do letošního výběru 20 nejlepších fotek roku a Aktuálně.cz získalo svolení tyto snímky publikovat.

Snímky z dronů hrají ve světě stále významnější roli, o čemž svědčí mimo jiné i fakt, že se začínají umísťovat i na nejvyšších příčkách renomovaných světových fotosoutěží. Například absolutní vítěz letošního ročníku Travel Photographer of the Year, Portugalec Joel Santos, se prosadil právě díky snímkům pořízeným létající kamerou.

(Dronestagr.am najdete také na Facebooku a na Instagramu.)

autor: Tomáš Vocelka