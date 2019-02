před 18 minutami

Ondřej Vosecký bydlí pod petřínským kopcem již několik let. Zalyžovat si z jeho vrcholku bylo vždycky jeho snem. A díky nedělní sněhové kalamitě se mu to v pondělí ještě před cestou do práce splnilo. "S pár kamarády vstáváme brzy ráno na východ slunce. Oblíknout lyžáky, vyčistit zuby a honem na tramvaj směr Malostranské náměstí," popisuje ve zkratce své pondělní ráno. Podívejte se, jak takové lyžování v centru Prahy vypadá.