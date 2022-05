Krajský soud v Brně ve středu potvrdil peněžitý trest 15 tisíc korun muži ze Žďárska, který loni kvůli protikoronavirovým opatřením vyhrožoval tehdejšímu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO). Na sociální síti muž napsal, že je potřeba ministra najít a po zásluze potrestat. O trestu už dříve nepravomocně rozhodl Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. Rozsudek soudu v Brně je pravomocný, rozhodoval o mužově odvolání. Muž odmítl, že šlo o vyhrožování. Hrozilo mu až tříleté vězení.

Ivo Osovský podle soudu na svůj facebookový profil umístil loni v srpnu výzvu s fotografií ministra Vojtěcha. V příspěvku vyhlásil pátrání "po kolaborantovi a naprostém lidském hovadu", kterého je potřeba "bezpodmínečně najít a po zásluze potrestat." Výzvu graficky doplnil obrázky sekery. Podle soudu tak učinil v souvislosti s nově vydaným opatřením proti šíření nemoci covid-19, kdy se žáci měli při návratu do školy po prázdninách preventivně testovat a nosit ochranu úst.

Muž odmítl, že by šlo o výhrůžku. "Příspěvek, který se objevil na profilu, neměl být výhrůžného charakteru, zjištění adresy bylo za jediným účelem, a tou byla návštěva u pana ministra. Návštěva by byla naprosto v klidu," uvedl u soudu Osovský. Odmítl ale odpovědět na dotaz, zda příspěvek na profil umístil on, podle něj na jeho profil má přístup dalších deset lidí.

Obhájce Jindřich Rajchl uvedl, že šlo o kritiku konání tehdejšího ministra zdravotnictví, která byla podle něj opodstatněná. Desítky opatření byly podle něj soudem zrušeny. "Přiměřená kritika je naprosto na místě, nejednalo se o výhrůžku. Je to kritika a politici musejí být připraveni na zvýšenou míru kritiky," uvedl obhájce.