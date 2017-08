před 38 minutami

Hračkářství Hamleys se rozhodlo, že do svého nitra naláká ještě více potenciálních zákazníků, a tak ve svém suterénu otevřelo motýlí dům. Jde o místnost plnou tropických motýlů. Lítá jich zde kolem šesti set a za 150 korun se na ně můžete přijít podívat. Nebo se můžete podívat do naší galerie, jak to tam vypadá.

