Svět lůžkových vlaků zažívá rozkvět. Porovnejte ty nejkrásnější s kupé v Česku

Noční Simplon-Orient-Express jezdí z Londýna do Benátek a cestující ho vyhledávají kvůli luxusní výzdobě a ubytování.

Spisovatelka Agatha Christie do něj umístila děj své slavné detektivky Vražda v Orient expresu.

Stylový interiér jako by cestujícího přenesl v čase, konkrétně do 20. let 20. století.