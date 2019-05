před 1 hodinou

Britská královna Viktorie usedla na britský trůn jako osmnáctiletá. Její vláda pak trvala více než 63 let, čímž se až do doby vlády Alžběty II. stala nejdéle vládnoucím britským panovníkem. Druhá polovina 19. století v britském království tak dostala přízvisko viktoriánská, a to zejména pro rozsáhlý průmyslový, politický, vědecký a vojenský rozvoj britských území. Měla celkem devět dětí, které provdala (a oženila) za různé šlechtice z celé Evropy, pro což se jí přezdívalo babička Evropy. V pátek uplyne 200 let od jejího narození, podívejte se na fotografie z jejího života.