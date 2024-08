Fascinující alternativní realita. Jak by to vypadalo, kdyby Česko mělo své moře

Nejkrásnější moře dal Praze Jára Cimrman. Jak by ale moře slušelo dalším místům po Česku? Za pomoci umělé inteligence jsme vytvořili koláže, které ukazují, jak by to mohlo vypadat, kdyby v přístavu na Staroměstském náměstí kotvily lodě nebo jak by mohl hrad Trosky na mořském pobřeží nápadně připomínat slavný ostrov Mont-Saint-Michel. Nahlédněte do galerie a prožijte si český sen o moři.