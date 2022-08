Esence ženské krásy očima fotografky. Kouzlo není v make-upu, říká

Když se pod snímky fotografky Edity Bízové objevovaly komentáře, že portrétované ženy jsou sice krásné, ale bez make-upu by nebyly, rozhodla se ukázat, že to tak není. Začala své modelky fotografovat nenalíčené a s vlasy zakrytými koupací čepicí, aby zachytila esenci ženské krásy. Přestože se její soubor začal rodit teprve počátkem letošního roku, už sbírá mezinárodní uznání.

Série snímků Edity Bízové vznikla jako reakce na příspěvky, které se na internetu občas objevily pod jejími fotografiemi. "Psali mi tam, že ty ženy jsou sice krásné, ale že bez líčení by určitě nebyly. Nebo se tam objevovaly hlášky ve stylu - to by mě zajímalo, kolik času musí strávit v koupelně, aby takhle vypadaly. Přišlo mi to zbytečné," říká fotografka. "A tak se z rebelie zrodil nápad, že udělám projekt, kde modelky nebudu líčit, vlasy jim schovám pod koupací čepici a budu prezentovat vlastní pohled na věc - tedy že lidé jsou krásní, i když se jejich krása nezvýrazňuje."

Soubor nazvaný Esence krásy (Essence of Beauty) začal vznikat počátkem letošního roku, snímky si však už získaly mezinárodní pozornost. "Byly vybrány pro fotografický festival v italské Lucce, umístily se mezi pěti nejlepšími portrétními sériemi v soutěži Julia Margaret Cameron Awards a staly se také součástí výstavy Worlds of Women na italském festivalu Trieste Photo Days," konstatuje fotografka. Jeden z jejích snímků je použit na obálce knihy vydané v souvislosti se zmíněnou výstavou a také na jejích propagačních materiálech.

Práce na projektu dál pokračuje. "Chci ho dál rozvíjet," říká Edita Bízová, která se už nebrání tomu, opět v sérii použít líčení. "Kreativní make-up tam nemusí být pro zvýraznění krásy, ale kvůli barvám a hravosti," vysvětluje.

Celý soubor Esence krásy je postavený na jednoduchosti, ať už jde o kompozici, nebo o barvy. "Když projekt vznikal, na začátku bylo testovací období: objednala jsem koupací čepice a nová fotografická pozadí, zkoušela jsem různé styly svícení a kombinace barev - jak doplňkové, tak monochromatické," říká Edita Bízová.

Experimentování se projevilo i při zpracování snímků. "Například modrá fotografie byla původně pořízena s tyrkysovým pozadím a to jsem pak přebarvovala v postprodukci, žlutá fotka byla focená na růžovém, a pak jsem se rozhodla, že bude lepší jít do monochromatických kombinací - maximálně s nějakým prvkem v doplňkové barvě - to je vidět zase na snímku s červenou čepicí na tyrkysovém pozadí," vysvětluje autorka.

"Postupně přicházely další nápady a změny - například udělat fotky čtvercové, zvětšit negativní prostor okolo hlavy, aby to působilo izolovaně. Snímky nejsou ploché, mají hloubku, i ta plasticita je dána kombinací světla a postprodukce," říká Edita Bízová.

Kromě výstav v Itálii budou fotografie Edity Bízové k vidění třeba na podzim v Barceloně, společně s dalšími pracemi vítězů soutěže Pollux Gala Awards. "A mým dlouhodobým cílem je vydat knihu," říká. Uvažuje jak o knize uměleckých fotografií, tak i o publikaci, která by prostřednictvím portrétů vyprávěla příběhy žen, které ušly náročnou životní cestu. "Mohlo by to dodat sílu a odvahu ostatním. Máme totiž tendenci vidět jen úspěch a neuvědomujeme si, kolik pádů za ním stojí," vysvětluje.

Jako lektorka se také snaží podporovat svoji komunitu fotografů a pomáhat jim v rozvoji. "Nedávno jsem vydala svůj třetí online kurz, který se jmenuje Beauty portrét - je zaměřený právě na fotografování ženské krásy - jak svítit, pózovat, retušovat," uvádí fotografka.

O autorce snímků

Edita Bízová se fotografii věnuje více než deset let a získala řadu ocenění na mezinárodních soutěžích. Její snímky se se často objevují v zahraničních i českých časopisech. Specializuje se především na portrét a módu. Její práci můžete sedovat na webu editbphoto.com nebo na Instagramu @editbphoto.