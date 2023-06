Obrazy z temné země: Půvab žen z třídírny uhlí, halda Szarlota i labuť v odkališti

Letní koupání v jezírkách mezi horami hlušiny, rozbité komunistické pomníky, život v černém kraji uhelných dolů a lidé, kteří i tam dokážou najít štěstí. Polské Horní Slezsko je podobné Ostravsku. Fotoreportér Arkadiusz Gola ho už třicet let systematicky dokumentuje a jeho snímky jsou fascinující. Od 8. června budou na výstavě v pražské galerii 400 ASA.

Na syrových černobílých snímcích Arkadiusze Goly nevidíme jenom zdevastovanou krajinu s haldami připomínajícími měsíční krátery, zavřené doly a továrny, zaplivané hospody nebo opilce spící na ulici či na nádraží. "Potkáme tam také děti, pro něž se haldy staly hřištěm plným dobrodružství. Ženy z dolů, jimž se i přes těžké podmínky, ochranné přilby a pracovní kombinézy podařilo zachovat něco ze svého půvabu. Sousedy z dělnické kolonie, kteří se na rozdíl od většiny obyvatel z paneláků scházejí, společně se baví, jedí a pijí," vysvětlují kurátoři výstavy Vladimír Birgus a Michał Szalast.

Jak zdůrazňují, z Golových fotografií vyzařuje respekt k lidem, kterým se v současném komerčním světě nepovedlo příliš prosadit. Tito lidé jsou často zachycení v nejobyčejnějších okamžicích každodenního života. "Autor není idealista, nezřídka nekompromisně zachytí i to, co je povrchní a prázdné, ale z jeho snímků vnímáme příznačnou úctu k lidem," konstatují Birgus se Szalastem.

Golův styl postupně přechází od klasického humanistického dokumentu k subjektivnějšímu pojetí dokumentární fotografie s velkým prostorem pro obrazové symboly. V jeho fotografiích je důležitý podtext, který je otevřený vlastní interpretaci diváků. Opakující se výjevy, ale i zachycené banální situace, se často stávají metaforami zásadních vlastností života.

"Mohli bychom očekávat, že na záběrech budou lidi smutní, zklamaní, propadlí do hlubin deprese. Gola nás však uvádí do světa, ve kterém je člověk sice zbaven jakékoliv šance na dosažení tzv. "životního úspěchu", ale i přesto dokáže ve svém životě najít velmi hluboko ukryté hodnoty. Jako starší paní s natáčkami na hlavě a s optimistickým úsměvem na tváři, sedící v kuchyni svého bytu vyzdobeného plastovými květinami. Tento úsměv nám může připadat trochu nepatřičný, protože si neumíme představit, jak si v takových podmínkách může udržet ještě pozitivní přístup k životu. Naše hrdinka nám však dokazuje, že to je nejen možné, ale i nezbytné," píší kurátoři.

O autorovi snímků

Arkadiusz Gola (nar. 1972) je absolventem bakalářského, magisterského a doktorského studia na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, kde dnes působí jako pedagog. 27 let pracuje jako fotoreportér, od roku 1996 v Dzienniku Zachodnim. Ve volné tvorbě vytvořil řadu cyklů z oblasti Horního Slezska, kde po utlumení těžkého průmyslu po roce 1989 došlo k výrazným změnám prostředí i životního stylu. Je autorem několika knih, držitelem mnoha ocenění a věnuje se i kurátorské činnosti. Vystavoval v Belgii, České republice, Francii, Německu, Polsku a na Slovensku.

Arkadiusz Gola: Černobílá země. 400 ASA Gallery, Praha. Kurátoři Vladimír Birgus a Michał Szalast. Výstava potrvá od 8. června do 5. září.