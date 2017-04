před 1 hodinou

Říkají si generace Z. Je jim od sedmi do padesáti let. Milují sdílení svých videí a mají své idoly - Youtubery se statisíci lajky. Jestliže k ním patříte, raději dále nečtěte. Toto je pokus staršího chlápka pochopit, co ty tisíce lidí na výstavišti v Letňanech dělaly.