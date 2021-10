Fotit bezvládného Zemana je hyenismus, chovejme se důstojně, tvrdí Ewa Farna

Zpěvačka Ewa Farna se na sociálních sítích vymezila proti nedělním fotkám prezidenta Miloše Zemana před Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze, které publikovala některá média v Česku. Farna to označuje za hyenismus a vyzývá lidi, aby se chovali důstojně.

Hospitalizaci českého prezidenta v Ústřední vojenské nemocnici doprovázejí kromě spekulací ohledně jeho zdravotního stavu i debaty o etice médií. Některé tuzemské deníky totiž zveřejnily videa a fotky bezvládného prezidenta, kterého zdravotníci transportovali z ambulance do nemocnice. Argumentují tím, že "již řadu dní panuje na veřejnosti obava o jeho zdravotní stav a schopnost vykonávat nejvyšší ústavní funkci".

Řada médií však tento pohled nesdílí s tím, že ctí soukromí Miloše Zemana a bere ohled na jeho rodinu. "Jakkoli má veřejnost plné právo na pravdivé informace o zdravotním stavu prezidenta, zveřejňovat záběry nebo fotografie jeho bezvládného těla při převozu do ÚVN je pod úrovní seriózních médií," vysvětlil šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka.

Téma rezonuje i na sociálních sítích, kde kromě novinářů vedou debatu i známé osobnosti. Jednou z nich je například Ewa Farna, která na Instagramu natočila emotivní video. "Jestli požadujeme nějakou důstojnost po vládcích, tak se sakra chovejme důstojně a nefoťme hyenicky pána před osmdesátkou na nemocničním lůžku," řekla.

"Vím, že máme právo na to, vědět, v jakém zdravotním stavu je pan prezident, a že by to Hrad měl pravdivě říkat v mezích zákona a musíme vědět, jestli pan prezident je schopen vykonávat prezidentskou funkci, to chápu, ale sakra potají ho tam někde fotit ve škvírce na nemocničním lůžku… to je tak nedůstojný." Dodala, že není Zemanovým příznivcem, ale ví, že to je starý člověk, a nepřijde jí divné, že chátrá.

Ambulance s prezidentem odjela z lánského zámku kolem nedělního poledne krátce po odjezdu premiéra Andreje Babiše (ANO), který se předtím se Zemanem sešel. Zdravotní stav prezidenta je momentálně stabilizovaný, pečuje o něj tým zdravotníků specializovaných na intenzivní péči.

