Historickým centrem hlavního města ráno burácel zvuk Formule 1. Model stáje Red Bull Racing z roku 2011 se projížděl po Karlově mostě z důvodu natáčení reklamního spotu. Podívejte se na záběry, které na sociální síti Facebook sdílel uživatel jménem Guido Carrai.

O akci zatím tajemně informuje Red Bull na svých stránkách. "Nejdřív se objevila v pražské garáži. Pak si to střihla rovnou přes Karlův most. Co má F1 za lubem v Česku, když se tu nejezdí závody?" píše se na webu společnosti.

Z dostupných informací zatím není jasné, co přesně chce Red Bull spotem propagovat. Radní pro dopravu Prahy 1 Richard Bureš serveru idnes.cz pouze řekl, že firma v centru natáčí ve spojení s Formulí 1 "prezentaci jednotlivých měst".