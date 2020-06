Floridský řemeslník vyrábí roušky z hadí kůže, vegani jej zaplavují výhrůžkami

Jeden floridský řemeslník se pustil do výroby ochranných roušek z kůže krajt a leguánů, exotických zvířat, která zaplavují tento stát na jihovýchodě Spojených států a ohrožují místní ekosystém, píše agentura AFP. "Přeměnil jsem živý objekt v módní doplněk," říká Brian Wood ve svém ateliéru v Dania Beach 40 kilometrů severně od Miami.

Pětašedesátiletý muž, který vyrábí z hadí kůže předměty všeho druhu, se rozhodl využít nového potenciálu a pustit se do výroby ochranných roušek. "Fungují docela dobře. Hezky se přizpůsobí tváři a může se na ně nasadit filtr," vysvětluje Wood.

Jeho výtvory jsou k dispozici v různých barvách a prodávají se za 90 dolarů (asi 2180 korun). Krajty, které stahují z kůže na dvorku domu, dodává podnikateli lovkyně Amy Sieweová. "Barmská krajta je na Floridě invazivním druhem. Nepochází odsud, ale z jihovýchodní Asie a řádí v národním parku Everglades," tvrdí Sieweová.

Krajty se do oblasti zřejmě dostaly tak, že si je koncem minulého století lidé přiváželi jako domácí mazlíčky. Jakmile se dostaly do Everglades, rychle se množily, protože neměly přirozeného nepřítele, který by je lovil.

Floridská Agentura pro rybolov a volně žijící zvířata (FWC) povzbuzuje obyvatele, aby za odměnu chytali tyto hady, kteří ničí ekosystém. Leguáni zase devastují místní flóru. FWC loni vyzvala občany, aby zabíjeli všechny leguány, které uvidí, ale bez krutosti.

Ne všichni ale Woodovy výrobky chválí, podle jeho stránky na Facebooku, je Floriďan terčem veganů, kteří mu dávají špatné hodnocení a posílají mu výhružné zprávy.

"Jste příšerný člověk, ten nejhorší v tomhle podělaném, šíleném světě! Zemřete co nejdřív, tahle planeta vás nepotřebuje," zní například jedna ze zpráv, kterou Wood zveřejnil.

Řemeslník se proti veganům ohradil a vyzval své přátele a podporovatele, aby mu pomohli šířit dobré jméno jeho značky nejen na Facebooku.

Tisíce psů potřebují pomoc, říká Filip Rožek: