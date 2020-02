First minute zájezdy: Je čas myslet na léto!

Letošní zima je sice trochu ve znamení teplotních výkyvů a na zimní měsíce překvapivě i dost vysokých teplot, ale i tak je to stále zima. Pro mnoho z nás je nabíjející a povzbuzující myslet trochu více dopředu a svou pozornost obrátit na léto. Dny jsou dlouhé, večery teplé, slunce hřeje do kostí a kloubů, děti se těší na prázdniny a my na své zasloužené dovolené.

A plánovat si letní dovolenou už teď není vůbec od věci, naopak je to už několik sezón po sobě velkým trendem, a to nejenom v České republice. Cestovní kanceláře jsou proto velmi dobře připraveny a nabízejí své zájezdy v tzv. first minute nabídkách, které přinášejí řadu benefitů a výhod. Mezi nesporné výhody, které nabízí například CK Blue Style , patří děti zdarma, slevy pro dospělé, parkování u letiště zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, menší záloha na zájezdy, změna zájezdu zdarma a další. Vše záleží na období, kdy se rozhodneme, jak moc dopředu si budeme svou dovolenou vybírat a kupovat. Zimní dovolené máme naplánované, možná jsou už dokonce v běhu. Užíváme si na horách, někteří i v exotických destinacích na pláži pod palmami. Některá místa, která nabízejí relax a odpočinek pod slunečnými paprsky, jsou navíc celoročně oblíbená a rozhodnout se pro ně můžeme prakticky po většinu roku. Patří sem zejména Egypt a Spojené arabské emiráty . Obě země mají celoročně stabilní počasí, teplé a krásné moře, doletová vzdálenost je snesitelná a cenově jsou dnes dobře dostupné. A na ty ostatní oblíbené dovolenkové destinace se můžeme začít dívat už teď, ať se máme na co těšit. Výhody first minute nabídek, které jsou právě teď v běhu a aktuální, jsou nejen ve slevách a benefitech, které se dají uplatnit na jednotlivé zájezdy, ale zejména v možnosti širokého výběru. Zejména rodiny s dětmi, větší skupiny a náročnější klienti ocení možnost volit mezi nepřeberným množstvím destinací, typů ubytování a typů pokojů, od rodinných, přes propojené. Vyrážíte-li na tzv. multigenerační dovolenou , tedy ve složení větší rodiny různých generací, od dětí, až po prarodiče, větší výběr oceníte všemi deseti. Foto: komerční článek "Cestování v početnější rodině je dnes trend, který u svých klientů pozorujeme. Je samozřejmé, že cesta ve větší skupině, s dětmi i prarodiči, vyžaduje větší organizaci a promýšlení dovolené. Vyřešit si co nejvíce dopředu se často vyplácí," říká Lenka Pátek, obchodní ředitelka CK Blue Style. CK Blue Style má ve své nabídce na léto 2020 nově určité hotely označeny ikonou multigenerační dovolená, aby usnadnila svým klientům výběr vhodného zájezdu. Dopředu jim tak dává tip na místa, kde je ubytování ideální jak pro rodiče s dětmi, tak pro starší páry a dospělé. Často takové rezorty nabízejí vedle bazénů pro děti a dospělé také zóny určené pouze pro dospělé. Děti tak mají možnost řádit a užívat si a dospělí odpočívat a relaxovat.