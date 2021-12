Takto vypadá chytrá "rakev" na eutanazii. Stačí stisknout tlačítko a nastane smrt

Firma Exit International pomocí 3D tiskárny vyvinula přenosný sarkofág, který by měl lidem usnadnit odchod na onen svět. Stačí se do futuristické rakve zavřít, vyplnit test způsobilosti k provedení eutanazie a pak jen stisknout tlačítko pro rychlou a bezbolestnou smrt.

Eutanazii ve Švýcarsku loni podstoupilo kolem 1300 lidí. V současné době se při asistované sebevraždě využívá pentobarbital sodný, po jehož požití člověk během dvou až pěti minut upadne do hlubokého bezvědomí a o něco později ho čeká smrt. Firma Exit International se sídlem v Nizozemsku však nyní plánuje na švýcarský trh uvést jiné řešení. Píše o něm server Swissinfo.

Jde o rakev s názvem Sarco, vyrobenou na 3D tiskárně, která je snadno přenosná, takže zájemci o eutanazii mohou své poslední vteřiny prožít v příjemném prostředí podle vlastního výběru. "Klient si do ní lehne, udělá si pohodlí a po zodpovězení několika dotazů testujících jeho psychickou způsobilost bude moci v libovolnou chvíli aktivovat mechanismus, který mu k jeho odchodu dopomůže," popsal zakladatel společnosti Philip Nitschke.

Jakmile člověk stiskne tlačítko, sarkofág se uzavře a vpustí do prostoru dusík. Hladina kyslíku v rakvi se tak během půl minuty sníží z 21 procent na pouhé jedno procento. "Lidé budou nejprve trochu dezorientovaní, případně zažijí lehkou euforii, než ztratí vědomí. Smrt nastane po pěti až deseti minutách v důsledku nedostatku kyslíku a oxidu uhličitého v těle, bez pocitů paniky a dušení," přiblížil Nitschke.

Díky inovativnímu sarkofágu by se měl podle něj proces eutanazie zjednodušit a stát se pro zájemce více komfortní. "Momentálně vše posuzují lékaři, rádi bychom tuto schvalovací fázi odstranili a nahradili ji screeningovým systémem umělé inteligence, která duševní zdraví umírajícího vyhodnotí na základě on-line testu," upozornil Nitschke.

Jeho firma Exit International si v loňském roce nechala vypracovat posudek, jestli zařízení Sarco splňuje všechny potřebné právní náležitosti, a ukázalo se, že by jeho použití ve Švýcarsku mělo být zcela legální. Momentálně jsou v zemi k dispozici dva prototypy, z nichž jeden bude až do srpna 2022 k vidění v muzeu pohřebního umění v německém Kasselu.

Třetí model Sarca se v současnosti tiskne, a pokud vše půjde podle plánu, mohl by se v průběhu příštího roku začít využívat. Vývojáři také v posledních měsících pracují na vylepšeních, která se pozdržela kvůli pandemii koronaviru. Patří mezi ně například kamera, která by měla umírajícímu uvnitř sarkofágu dovolovat komunikovat s okolím a zároveň by měla zaznamenávat jeho informovaný souhlas s odchodem na onen svět.

