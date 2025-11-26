Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

FinTech Roadmap 2026: Největší svátek fintechu a finančních inovací míří do ČNB

před 45 minutami
Pátý ročník konference FinTech Roadmap, největší komunitní události pro fintech, e-commerce, treasury, bankovnictví a digitální finance v Česku a na Slovensku, se uskuteční 14. května 2026 v reprezentativních prostorách České národní banky.
Organizátoři očekávají 400 účastníků z tuzemských i evropských institucí, včetně předních bank, fintechových firem, poskytovatelů platebních technologií, právních a compliance specialistů i inovátorů z oblasti digitální identity a bezpečnosti. Mezi partnery pro rok 2026 jsou například Centrální depozitář cenných papírů, Česká inovační platforma, Kontomatik, IDEMIA, Platební instituce Roger, Hobza Legal, Morosystems, Braiins a další organizace, které se dlouhodobě podílejí na digitalizaci finančního sektoru. Konference probíhá pod záštitou České fintech asociace a European Digital Finance Association.

"FinTech Roadmap je jedinečnou příležitostí propojit tradiční infrastrukturu kapitálového trhu s inovátory, kteří mají potenciál formovat jeho budoucnost. V zahraničí se setkávám rovněž se stále větší snahou o spolupráci mezi depozitáři a fintech sektorem. Věřím, že i letošní ročník bude opět plný zajímavých diskusí na téma modernizace finančního prostředí, a to nejen v oblasti DLT evidence a tokenizace cenných papírů", říká Ondřej Dusílek, generální ředitel Centrálního depozitáře cenných papírů.

FinTech Roadmap tradičně propojuje český ekosystém s evropským prostředím a letos přivítá tuzemskou i evropskou elitu napříč financemi, technologiemi i e-commerce. Podle nejnovější fintech studie český fintech zaměstnává 6394 lidí, z toho 1603 zahraničních specialistů, vytváří 12 miliard korun hrubé přidané hodnoty a každoročně přináší 3,6 miliardy korun do veřejných rozpočtů. Průměrná mzda ve fintechu dosahuje 54,7 tisíce korun měsíčně, což je nadprůměrná hodnota v rámci české ekonomiky.

"Český fintech už dávno není okrajové odvětví - zaměstnává tisíce lidí, přitahuje talent ze zahraničí a generuje miliardové přínosy pro českou ekonomiku. FinTech Roadmap je každoroční svátek pro celou komunitu, místo, kde vznikají nové spolupráce a kde se potkávají zakladatelé, banky, investoři, regulátoři i technologické firmy. Každý ročník potvrzuje, že český fintech má evropský potenciál, o tom více již 14.5.2026 v ČNB" říká Ondřej Machač, Česká fintech asociace.

Součástí programu bude také exkluzivní pre-networking setkání pro partnery a zvané hosty, které proběhne 13. května 2026 v prostorách pražské burzy a nabídne jedinečnou příležitost k setkání se speakery, regulátory a lídry trhu v komorní atmosféře.

Letošní ročník se zároveň stane významnou součástí Fintech Week Prague, jehož ambicí je proměnit Prahu v centrum evropského finančního dění na celý týden prostřednictvím konferencí, odborných diskusí a komunitních akcí.

Vstupenky na FinTech Roadmap 2025 jsou již v předprodeji.

 
