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Holmesová sedí ve vězení, partner staví „Theranos 2.0“. Klíčový vědec už odešel

Terezie Benoni
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Odseděla si teprve kousek z jedenáctiletého trestu za miliardový podvod s falešnými krevními testy, její stín ale Silicon Valley straší dál. Zatímco kina plní nový dokument Uvidíš všechno, partner Elizabeth Holmesové Billy Evans v tichosti buduje záhadnou firmu Haemanthus. V soukromí o ní mluví jako o „Theranosu 2.0“ a slibuje revoluci s lasery. Klíčoví vědci ze start-upu ale odcházejí.

Dokumentární snímek Uvidíš všechno (2026) se věnuje americké podnikatelce a podvodnici Elizabeth Holmesové.
Dokumentární snímek Uvidíš všechno (2026) se věnuje americké podnikatelce a podvodnici Elizabeth Holmesové.Foto: Aerofilms
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Ten příběh zná celý svět jako varování před arogancí technologických vizionářů. Elizabeth Holmesová (toho času ve federální věznici) okouzlila americké elity i miliardáře slibem, že její přístroj Edison dokáže z jediné kapky krve diagnostikovat stovky závažných chorob.

Byla to lež. Nedokázal.

Jenže svět Elizabeth Holmesové se ale znovu dává do pohybu. Zatímco kina po celém světě plní nový mrazivý dokument režisérů Nathana Fieldera a Lance Oppenheima Uvidíš všechno, v Silicon Valley se odehrává něco, co velmi připomíná minulost.

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Její životní partner a dědic hotelového impéria Billy Evans, se kterým má dvě děti, rozjíždí nový lékařský start-up s názvem Haemanthus. Nová zjištění časopisu Forbes ovšem ukazují, že se kolem projektu pohybuje mnohem jiný okruh lidí, než se dosud vědělo.

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A zatímco dokument Uvidíš všechno přivádí Holmesovou zpět do centra pozornosti, její partner musí vysvětlovat nejen svůj vztah k ní, ale i to, co se ve skutečnosti děje v jeho firmě.

Přítelkyně v čele firmy

Lauren Friedman Statová se s Holmesovou přátelí už řadu let. Jejich blízký vztah potvrdila i v roce 2022, kdy soud rozhodoval o výši trestu za podvod s Theranosem. V dopise soudci tehdy Holmesovou označila za jednu ze svých nejbližších přítelkyň. Teď se její jméno objevuje také u nového projektu, který rozjíždí partner vězněné podnikatelky.

Podle Forbesu Lauren Statová vnímá Haemanthus jako projekt, ke kterému se Holmesová může vrátit, až opustí vězení. Na jeho založení se podílel také manžel Lauren, lékař David Stat. Ten figuruje také mezi autory jedné z patentových přihlášek start-upu.

Haemanthus se přitom od Holmesové veřejně distancuje. Už v květnu 2025 na síti X uvedl, že nemá a nebude mít ve společnosti žádnou roli. Forbes ale přinesl jiné svědectví: zdroj, který mluvil s Evansem, tvrdí, že partner Holmesové označoval firmu v soukromí jako „Theranos 2.0“. Evans také uvedl, že do Haemanthu vložili peníze také bývalí zaměstnanci technologické společnosti Palantir, která se zabývá analýzou dat a jejíž spoluzakladatel Peter Thiel kdysi podpořil i Theranos. Ve správní radě Palantiru navíc zasedá Lauren Friedman Stat, která se nyní podílí také na Evansově start-upu.

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Záhadný odchodu technického ředitele

Další nejasnost se týká Josepha LaChapella, který v Haemanthu zastával funkci technického ředitele. Z firmy odešel 16. března 2026. Sám Forbesu řekl, že rezignoval kvůli střetu zájmů s vlastním start-upem. Jiný zdroj ale časopisu popsal odlišnou verzi: Evans údajně LaChapella propustil.

Nejde přitom o bezvýznamnou personální změnu. LaChapelle patří mezi dva jmenované vynálezce patentu, který Haemanthus získal v lednu 2025. Jeho jméno se objevuje také v další patentové přihlášce z června 2026. Spolu s Davidem Statem navrhl zařízení, které má pomocí optického vlákna přivádět laser do krve nebo tkáně a vyhodnocovat její molekulární složení. Má to být revoluce v diagnostice, stejně jako sliboval projekt Holmesové.

Firma zatím nepředstavila hotový komerční výrobek ani nezveřejnila nezávisle ověřené výsledky, které by ukázaly, jak přesně její technologie funguje. Právě odchod člověka, který se podílel na jejím technickém vývoji i patentové ochraně, proto vyvolává další otázky.

Evans odmítá, že by Holmesovou ovládal

Zájem o Haemanthus zesílil v době, kdy film vstoupil do kin. Stal se nečekaným hitem a ve třetím týdnu se dostal na první místo návštěvnosti.

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Evans se nyní vyjadřuje k tomu, jak film zachycuje jeho vztah s Holmesovou. V odpovědích na dotazy fanoušků na síti X, které shrnul deník The Independent, odmítl představu, že partnerku ovládal nebo za ni rozhodoval. Holmesová podle něj zůstává samostatná, důležitá rozhodnutí spolu pouze probírají. Také plnou moc, o níž se ve filmu mluví, popsal jako právní nástroj, který mu nedává právo jednat proti její vůli.

Nejasnosti se týkají i samotného Haemanthu. Dokument zachycuje rozhovory Evanse a Holmesové o investorech a projektu využívajícím laser a umělou inteligenci. Není však potvrzené, že jde právě o tuto firmu. Zdroj blízký Evansovi už dříve časopisu New York Magazine řekl, že záběry zachycují jiný projekt, který později odložili. Některé patentové přihlášky Haemanthu přitom popisují podobné zařízení.

Holmesová sama svou vinu v případu Theranosu odmítá. Za podvod vůči investorům dostala trest přes deset let vězení, který si nyní odpykává. Její někdejší firma se rozpadla, její partner ale pokračuje v práci na technologii, která je až nápadně podobná původnímu projektu. Zda tentokrát slib dokáže naplnit, zatím veřejnost nemá možnost posoudit.

VIDEO: Tomáš ze Zrádců o ochraně přírody

Zdroj: forbes.com, independent.co.uk, nymag.com

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