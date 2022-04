Film, který Putin nechce, aby svět viděl. Rusku vadí milostný příběh pilotů stíhaček

Filmová romance Firebird vyvolává kontroverze, ruská média ji označují jako plivnutí do tváře vojáků a zostuzení Moskvy. Snímek, natočený podle skutečné události z období studené války, vypráví příběh z letecké základy v okupovaném Estonsku, kde se do sebe zamilují dva piloti stíhaček.

Ukrajinský herec Oleg Zagorodnij si před rokem v Kyjevě pronajal malé kino, ve kterém pro rodinu a přátele promítal milostný příběh z dob studené války Firebird. Hraje v něm ženatého pilota stíhačky Romana, jenž se na vojenské základně v Sovětským svazem okupovaném Estonsku zamiluje do mladého brance Sergeje, jehož ztvárnil Brit Tom Prior.

Britsko-estonský koprodukční film Firebird je romance ze studené války natočená podle autobiografie zesnulého herce Sergeje Fetisova, píše britský deník The Guardian.

"Práci na filmu mi našel agent," říká Zagorodnij. "Ale teď je mi za něj hanba, protože podporuje ruskou agresi. Napsal mi: 'Olegu, buď v klidu, my tě osvobodíme od Zelenského a pak budeme žít v normální přátelské zemi.' On si myslí, že to všechno dělá Amerika! Tehdy jsme spolu přestali mluvit."

Film režíroval Estonec Peeter Rebane, jenž Fetisovovu knihu četl před deseti roky a hned napoprvé osmačtyřicetiletého filmaře ohromila. "Být gayem bylo trestné. Když padl Sovětský svaz, vězení za to už nehrozilo, ale lidi to pořád považovali za něco nenormálního," vzpomíná a přidává vlastní historku, kdy si v devíti letech uvědomil, že je gay, matce to ale přiznal až o 11 let později. "Její první reakce byla: 'To je v pořádku, můžeme si nechat pomoci.'"

S autorem předlohy se režisér osobně setkal a dal mu slib, že film nebude o politice, ale o lásce. "Samozřejmě teď ho lidé budou vnímat hodně politicky. Ale my jsme chtěli natočit univerzální příběh o tom, co znamená jít za láskou za každou cenu."

Několik scén se natáčelo přímo v Moskvě a snímek loni přijal i tamní filmový festival, nakonec se ale uskutečnila pouze první z plánovaných projekcí. Na film totiž přišla stížnost, že jde o "homosexuální propagandu".

"Média o něm napsala 93 článků, kromě jednoho byly všechny negativní. Jeden titulek zněl 'Estonec, Brit a Ukrajinec zahanbují Moskvu', další 'Úder do tváře ruského vojáka'. Film nebyl technicky vzato zakázaný, ale neprodávaly se na něj vstupenky, takže se promítal v prázdném sále," vzpomíná britský herec Tom Prior.

Další ránu dostal po ruské invazi na Ukrajinu, řada zemí ho odmítá promítat. Lidé údajně nemají náladu na filmy s ruskou tematikou. "Rusko náš film umlčelo," říká Prior. "Nechtějí, aby se promítal, takže nepromítat ho je tak trochu to, co Putin chce."

"Sergej a Roman jsou připraveni pro svou lásku zemřít. A my na Ukrajině jsme připraveni zemřít za naši svobodu, naši zemi, náš lid," tvrdí Oleg Zagorodnij. Před válkou měl plány do budoucna, ty jsou teď pryč. "Musím zůstat tady a být se svými lidmi. O budoucnosti teď nic nevím. Předtím jsme byli nezávislí. Nepotřebovali jsme pomoc. Potřebovali jsme jen jedno: Nechat být na pokoji. Nechápu, proč to Rusko udělalo," dodává.

Podívejte se na trailer k filmu: